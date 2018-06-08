Туристичний ринок: хто покарав Карію

«Цікавий розгортається спектакль, і тут мають розбиратися відповідні органи”… Хто збанкрутів – Кар’я тур чи Карія тур Юкрейн… До банкрутства доклали руку конкуренти?..

Уже тиждень не вщухають пристрасті навколо туристичної компанії Karya Tour. 8 липня в турецькій провінції Анталія українських туристів, які придбали путівки в цій компанії, почали виселяти з готелів у зв`язку з несплатою за заброньовані номери. На той час у Туреччині від Karya Tour перебувало 1828 українців.

“Кар’я тур” і “Карія тур Юкрейн”: хто з них збанкрутів?

Кarya Tour – бренд, який об’єднує низку компаній у Туреччині, Україні та інших країнах. У Туреччині під цим брендом працювала турецька компанія Sunspot Seyhat Ltd Sti. Українська донька – ТОВ “Кар’я тур” – отримала ліцензію від Держслужби туризму і курортів України 3 грудня 2002 року. З початку заснування компанії на теренах України керівну посаду в ній зайняв турок Оуз Ергюль. З часом “Кар’я тур” стає одним з провідних операторів в Україні в турецькому напрямку. На травневі свята цього року в компанії радісно відзначалисплеск продажу турів.“Нам довелося навіть ставити додаткові чартери, оскільки всі місця було продано, і така ситуація була не тільки на рейсах з Києва”, – розповідав пресі пан Ергюль.

І мало хто знав, що на той час уже йшлося про успіхи не “Кар’я тур”, а іншої юридичної особи – “Карія тур Юкрейн”, яка отримала ліцензію 3 квітня 2009 року.

А ТОВ “Кар’я тур” з початку 2009 року була замішана в судовій тяганині з єгипетською фірмою Abanoub Travel, яка виступала приймаючою стороною “Кар’ї” у Єгипті. Abanoub Travel звернулася з позовом до “Кар’ї тур” та просила суд стягнути з українського туроператора 929 тисяч доларів заборгованості “у зв’язку з неналежним виконанням відповідачем зобов’язання за Договором (контрактом) про співробітництво на літній сезон 2008 р. та зимовий сезон 2008-2009 рр. від 22.05.2008 р. щодо повного розрахунку за надані позивачем на території Єгипту послуги щодо бронювання готелю, підтвердження бронювання готелю, анулювання броні, оплати вартості номерів, трансферу, надання гіда-екскурсовода тощо”. Спочатку господарський суд м. Києва постановив до вирішення спору накласти арешт на гроші ТОВ “Кар’я тур”, які знаходяться на його рахунках. Але справа затягувалася. Представники “Кар’ї” то не приходили на судові засідання, то подавали касаційні скарги, врешті-решт господарський суд Києва ухвалив: “Оскільки виконавець за договором (позивач у справі) має місцезнаходження в Арабській Республіці Єгипет та надання послуг згідно з умовами договору передбачено в Єгипті, суд дійшов висновку, що правочин (договір, укладений між сторонами спору) найбільш тісно пов’язаний з правом Арабської Республіки Єгипет. За наведених обставин при вирішенні спору, який виник між сторонами, підлягає застосуванню законодавство Арабської Республіки Єгипет” . А 14 липня в газеті «Голос України» було розміщено оголошення про те, що постановою господарського суду міста Києва від 5 липня відкрито процедуру ліквідації ТОВ «Кар’я тур» і компанію визнано банкрутом.

Але це зовсім не стосується “Карії тур Юкрейн”, навколо якої сьогодні вирують пристрасті. Дарма що обидві фірми зареєстровані за однією юридичною адресою (бульвар Лесі Українки, 34) і обидві на сьогодні мають діючі ліцензії. Але агентські договори у 2010 році укладали з “Карією тур Юкрейн”, яку банкрутом ніхто не оголошував.

“Дві юридичні особи... Одна з них оголошує себе банкротом. В обох цих юридичних осіб діючі туристичні ліцензії. Так, незрозуміло, чи є вони зв`язаними особами на даний момент – там треба щодо засновників порушувати питання, – зазначила в коментарі УНІАНв.о. президента Асоціації лідерів турбізнесу України (АЛТУ) Олена Шаповалова. – Усі сидять, приймають скарги, тут виходить «Урядовий кур`єр» – маєш тобі, тут нібито банкрутство. Ой, даруйте, це інша компанія… Цікавий розгортається спектакль. Тому звертати все на менеджмент не можна, мені здається, що в цій ситуації повинні розбиратися відповідні органи”.

Варто відзначити, у червні 2010 року, незважаючи на високі показники компанії після травневих свят, Оуз Ергюль залишає “Кар’ю” і очолює український офіс турецького туроператора Eray Tour, який щойно виходить на український туристичний ринокі працює в напрямках Туреччина та Єгипет. Що цікаво, Eray Tour називають донькою російського TEZ Tour, тобто конкурента “Кар’ї”. Чи знав пан Ергюль про майбутні проблеми компанії і тому втік, чи його як гарного топ-менеджера просто переманили конкуренти? Між турагентами ходять чутки про те, що банкрутство “Кар’ї” – це спланована акція: компанію “вбили”, щоб вивести на ринок Eray. Якою могла бути схема "вбивства", описує Інтернет-портал "Тут і там" .

Генеральним директором ТОВ “Карія тур Юкрейн” надалі залишається Олексій Тугай.

До речі, російська дочка Кarya Tour “Діва тревел” оголосила про своє закриття ще на початку 2009 року. Російська преса писала, що компанія могла припинити існування ще раніше через фінансові проблеми свого головного офісу Karya Tour, “яка заборгувала турецьким готельєрам понад 200 мільйонів доларів”.

9 липня 2010 року туроператор Karya Tour оголосив про своє банкрутство в Туреччині. Один з турецьких власників “Кар’ї” Озгюр Екінджі в інтерв’юмісцевій пресі пояснював, що причиною банкрутства стала “жорстка ринкова кон’юнктура й натиск конкурентів”. Ми не змогли заповнити місця на орендованих чартерах. Щоб залишитися на плаву, ми почали продавати квитки в збиток, але так і не змогли досягти необхідного обсягу продажів. Тоді ми оголосили себе банкрутами”. Банкрутство турецької сторони й призвело до призупинення діяльності “Карії тур Юкрейн”.

До речі, Karya Tour – уже не перша компанія, яка цього року не втрималася на ринку. Через різке зниження рентабельності праці турецькі оператори зіткнулися з банкрутствами й поглинаннями.

«Туреччина втрачає провідні туристичні бренди Середземномор’я. Так, днями через фінансові складності компанія Oger Tours була продана британській туркомпанії Thomas Cook і таким чином приєдналася до компаній Nazar Tours, Tantur, Gulet, Vasco і Karya Tour, яким довелося або продати свій бізнес, або оголосити про банкрутство”, – цитують українські ЗМІ турецьке видання Referans. Як пояснять турецькі експерти, через фінансову кризу турецькі оператори були змушені суттєво знизити ціни на тури. Але ці заходи себе не виправдали, адже завдяки зниженню ціни відпочинком у Туреччині зацікавилися менш заможні туристи, які практично не витрачають грошей на додаткові послуги, не купують шкіру чи золото, а обмежуються сувенірами.

Чи є гарантії в українських туристів?

На сьогодні переважна більшість українських туристів “Кар’ї” повернулися в Україну. Останні наші співвітчизники прибудуть 22 липня.

Близько 4 тисяч туристів, за попередніми даними, зіткнулися з проблемою повернення коштів за викуплені тури, які вони ще не використали. На прес-конференції адвокат компанії "Карія тур Юкрейн” Віктор Мокрицький на запитання УНІАН відповів, що станом на 8 липня на рахунках “Кар’ї тур" було близько 2 мільйонів гривень і близько 7 мільйонів доларів – на депозитах українських авіаційних і турецьких готельних компаній. Яким чином їх розподілятимуть – питання відкрите. Мокрицький каже, що насамперед кошти спрямують на розв’язання проблем тих туристів, котрі перебувають у Туреччині.

Офіс "Карії тур Юкрейн" продовжує працювати. Його директор Олексій Тугай не ховається, але від коментарів категорично відмовляється. Він сидить у своєму кабінеті, весь час розмовляючи по мобільному, навіть коли ходить по коридорах офісу, він не відриває слухавки від вуха.

Стіни приймальні вщент завішані різноманітними нагородами й дипломами: “Фаворит успіху 2008”, “Бренд року 2009” і т.д.

Співробітники компанії щодня приймають документи від турагентів для компенсації своїх збитків і збитків своїх клієнтів, які придбали тури в “Кар’ї”, але так і не зможуть ними скористуватися.

Турагенти відзначають, що не все так погано в постраждалих у Анталії, як пише преса. Деяким українцям готельєри дозволили спокійно дожити, і вони повернулися додому за розкладом, не відчуваючи ніяких незручностей, а деяким навіть пощастило отримати більш комфортні умови. Але на форумах деякі турагенти повідомляють, що їхні клієнти по декілька днів не можуть потрапити на батьківщину, у них починається паніка.

Зараз представників турагентств більше непокоїть подальша процедура повернення коштів. Їх уже попередили: поки останній турист не ступить на українську землю, ні про які компенсації не може йтися. Деякі постраждалі починають вимагати в турагентів двократну суму за договором, плюс моральна шкода.

Чи не повториться ситуація з “Кар’єю” з іншими туроператорами? Які гарантії мають українські туристи, котрі відбувають за кордон? На жаль, за чинним законодавством гарантія туроператора передбачена в розмірі лише 20 тисяч євро. “Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму, еквівалентну не менше як 20000 євро. Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в`їзного туризму, має становити суму, еквівалентну не менш як 10000 євро. Мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента має становити суму, еквівалентну не менш як 2000 євро”, – ідеться у законі про туризм.

Керівник Держслужби туризму і курортів України Анатолій Пахля відзначає, що ці кошти “не покривають ту шкоду, яка виникає в результаті діяльності туроператора”, і пропонує внести зміни до розділу "Про матеріальну відповідальність туроператорів", а встановлення гарантії – пропорційно величині обороту туроператора.

Тож поки держслужба консультуватиметься зі страховиками, чи можливо розробити послуги страхування від невиїзду у зв`язку з відмовою оператора виконати свої зобов`язання, українським туристам залишається тільки сподіватися на фінансове процвітання обраної ним туркомпанії і відпочинок без форс-мажорів.

Анна Ященко

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