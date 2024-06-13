Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад 12 млрд дол.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда в Італії підписали двосторонню Угоду про підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії.

Як повідомляє пресслужба президента України, це перша безпекова угода, укладена нашою країною на виконання Спільної декларації "Великої сімки" не з країною-членом НАТО та з країною Тихоокеанського регіону.

Зокрема, для Японії такий тип угоди та рівень підтримки – безпрецедентні.

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У цьому зв'язку сказано, що документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.

"Цього року Японія надасть нашій державі 4,5 млрд дол. США і продовжить допомагати протягом усього десятирічного терміну дії угоди. Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад 12 млрд дол", - наголошується у повідомленні.

Також, документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання, з урахуванням конституційних обмежень Японії, та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.

"Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів. Японські партнери також допомагатимуть із відновленням та відбудовою України шляхом залучення до цього приватного сектору та державних установ Японії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень.

Водночас, Японія й надалі підтримуватиме Українську формулу миру, посилюватиме санкції проти Росії, співпрацюватиме в розробці механізму відшкодування збитків, зокрема за рахунок суверенних російських активів, та у притягненні агресора до відповідальності.

"Японія також і надалі допомагатиме Україні зміцнювати ядерну безпеку, зокрема в контексті захисту Запорізької атомної електростанції", - йдеться у повідомленні.

Як відзначають в Офісі президента, загалом Україна уклала вже 16 двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.

Безпекові угоди з іншими країнами

Очікується, що США та Україна підпишуть двосторонній пакт про безпеку в кулуарах саміту "Великої сімки" в Італії в четвер. Про це повідомили CNN кілька людей, обізнаних із цим питанням. Зазначається, він може бути скасований майбутніми адміністраціями США.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван підтвердив, що Україна і США підпишуть безпекову угоду під час саміту G7 в Італії з 13 по 15 червня

"Зеленський та Байден обговорюватимуть нашу підтримку України зараз і в майбутньому. Після чого лідери підпишуть угоду про безпеку", – сказав журналістам він.

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