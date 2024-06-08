Співпраця буде зосереджена на економічній допомозі.

Уряд Японії працює над підписанням нового документа з Україною, який передбачає економічні заходи для підтримки відновлення країни. Про це повідомив японський телеканал Японії NHK з посиланням на урядові джерела.

Зазначається, що з огляду на конституційні обмеження з боку країни, передбачувана співпраця, ймовірно, буде зосереджена на економічній допомозі для відновлення України з акцентом на енергетичному секторі.

Наразі триває підготовка до переговорів прем'єр-міністра Кісіда Фуміо та президента Володимира Зеленського. Підписання документа планується на полях цьогорічного саміту G7, який стартує в Італії з 13 червня.

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Водночас Кісіда наголосив на важливості якнайшвидшого припинення російського вторгнення в Україну та досягнення справедливого і тривалого миру. Він додав, що Японія готова очолити зусилля для досягнення цього.

Очікується, що на майбутніх переговорах Кісіда також повідомить про намір Японії продовжувати жорсткі санкції проти Росії та підтвердить співпрацю між Японією та Україною.

Допомога Японії

Раніше УНІАН писав, що Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів включно з оголошеним та реалізованим обсягом. Це, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який мали отримати до кінця лютого 2024 року.

Японія також схвалила нові санкції проти Росії, намагаючись продемонструвати єдиний фронт з іншими країнами "Великої сімки". Токіо застосував заборону на експорт ще до 29 російських організацій. Також у санкційний список заморожування активів додали 12 осіб, сім організацій і банк.

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