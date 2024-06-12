Угода з Україною щодо безпеки включає зобов'язання домагатися нових асигнувань для Києва від Конгресу, але не конкретні суми.

Очікується, що США та Україна підпишуть двосторонній пакт про безпеку в кулуарах саміту "Великої сімки" в Італії в четвер. Про це повідомили CNN кілька людей, обізнаних із цим питанням. Зазначається, він може бути скасований майбутніми адміністраціями США.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван підтвердив, що Україна і США підпишуть безпекову угоду під час саміту G7 в Італії з 13 по 15 червня

"Зеленський та Байден обговорюватимуть нашу підтримку України зараз і в майбутньому. Після чого лідери підпишуть угоду про безпеку", – сказав журналістам він.

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За його словами, ця угода подібна до інших угод, підписаних між Україною та іншими союзниками.

У Білому домі зазначили, що угода про безпеку між Києвом і Вашингтоном не передбачає використання американських сил в Україні.

"Україна в угоді з безпеки зі США візьме на себе зобов'язання щодо проведення реформ, моніторингу одержуваного озброєння", - ідеться в повідомленні.

Також безпекова угода з Україною включає зобов'язання домагатися нових асигнувань для Києва від Конгресу, але не конкретні суми.

Очікується, що ця обіцянка буде являти собою "виконавчу угоду", повідомили джерела, що зробить її менш формальною, ніж договір, і не обов'язково обов'язковою для майбутніх президентів.

Угода між США та Україною не містить конкретних грошових зобов'язань для підтримки оборони України, повідомили два джерела, знайомі з угодою. У додатку до угоди буде викладено, як адміністрація Байдена планує працювати з Конгресом над виконанням безпекових зобов'язань, повідомило одне з джерел, зокрема, довгострокове фінансування, яке знадобиться для підтримки оборони України.

Угоди про безпеку для України

31 травня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Угодою передбачено, що цього року Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (приблизно 1,2 млрд євро) військової допомоги. Загалом у довгострокову програму Нансена з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023-2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме протягом усього терміну дії угоди.

Норвегія - 15-та країна, з якою укладено двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7. Раніше Україна підписала документи з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією.

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