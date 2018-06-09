Янукович готовий у Європу як ніколи, йому нагадують про демократію

«Я неодноразово казав: сьогодні Україна готова інтегруватися в Європейський Союз настільки, наскільки готова до цього Європа», - заявив Янукович у Литві…

14 жовтня Віктор Янукович відвідав Литву.

У Європі вважають, що ця країна сьогодні переживає не найкращі часи. Литовці жаліються на високі ціни, низькі зарплати й пенсії, що стали наслідком жорсткої соціально-економічної політики уряду на чолі з прем’єром Андрісом Кубіліусом.

Нам би їхні європейські турботи і проблеми…

У Литві Януковича за протоколом зустрічали з військовими почестями. На площу перед президентським палацом вийшла президент Литви Даля Грібаускайте. Накрапував дощ, але загартована спортивним режимом володарка чорного поясу з карате «залізна» литовська леді не зважала на примхи прибалтійської погоди.

Януковича привезли на чорному «Мерседесі». Вітаючись, він подарував литовській колезі дипломатично стриманий букет квітів. Президенти попозували на камери в Білій залі й подалися спілкуватися віч-на-віч.

У Білій залі тим часом тусувалися делегації: міністр палива й енергетики Юрій Бойко, міністр транспорту і зв’язку Костянтин Єфименко та їхні литовські візаві… Особливим колоритом виділявся Олександр Волков (він був найвищий), колишній баскетболіст, олімпійський чемпіон, народний депутат від Партії регіонів, член групи з міжпарламентських зв’язків з Литовською Республікою. Напевне, цю країну для зміцнення зв’язків він обрав через те, що литовцем є його друг і партнер з баскетбольної збірної колишнього СРСР Арвідас Сабоніс. Він сьогодні у Литві фігура вельми авторитетна, займається розвитком баскетболу і бізнесом.

Після зустрічі у вузькому форматі Янукович і Грібаускайте провели четверте засідання Ради президентів України і Литовської Республіки. У вступному слові Янукович згадав, що мав першу зустріч із пані Грібаускайте ще за часів його перебування в опозиції. Президент Литви, у свою чергу, підкреслила, що треба розвивати добрі традиції українсько-литовських відносин.

За результатами переговорів глави держав підписали дорожню карту розвитку стратегічного партнерства між Україною і Литвою на 2011-2012 роки.

Вийшовши до журналістів, вони говорили багато правильних слів, відзначали важливість активізації двосторонніх відносин. Янукович, як це він завжди робить у Європі, говорив про євроінтеграцію.

- Ми є взаємно важливими одне до одного державами, особливо у галузі євроінтеграції, - сказала литовська лідерка. - Україна для Європи є дуже важливою, і її подальше членство в Євросоюзі є стратегічною метою як для України, так і ЄС. Литва готова і надалі надавати допомогу Україні в її наближенні до Європи. Допоможемо своїм досвідом, ресурсами, підтримкою.

Янукович не був оригінальним і повторив тезу, яка гуляє коридорами української влади ще з часів Кучми. Україна, мовляв, як ніколи готова до вступу в Європейський Союз, але чи здатний і готовий він сам «проковтнути» східного сусіда?

- Питання євроінтеграції – це не дуже прості питання, - сказав він. - Ми зобов’язані виконувати правила гри, які є в Європі. І для нас дуже багато є роботи домашньої. А її неможливо зробити без реформ та без єдності влади, яка здатна ефективно втілювати ці реформи в життя й виконувати зобов’язання перед Європейським Союзом. Україна сьогодні готова як ніколи… І я неодноразово про це казав – сьогодні Україна готова інтегруватися в Європейський Союз настільки, наскільки готова до цього Європа.

Литовські журналісти поцікавилися перспективами постачання української електроенергії транзитом через Білорусь до Литви. Хтось із преси нагадав обіцянки попереднього президента України Ющенка про те, що Україна, поставить Литві електроенергії стільки, скільки та забажає. Якукович заявив, що не сумнівається в щирості прагнень Ющенка допомогти прибалтійській країні, але підкреслив, що жодних договірних зобов’язань у цьому питанні Україна не має. Але начебто розпочався переговорний процес з Білоруссю щодо транзиту української електроенергії. Бойко підтвердив це й висловив готовність української сторони постачати близько 1,5 млрд. кіловат на рік, що становить третину він усього обсягу споживання електроенергії Литвою.

Звісно, Янукович не уникнув неприємної для нього теми щодо розвитку демократичних процесів в Україні. Її торкнулася пані Грібаускайте.

- Ми обговорили, окрім іншого, питання свободи слова, демократії. Також я передала певну точку зору, яка зараз з’явилася в європейських країнах щодо якості демократичний реформ… Я сказала, що Литва буде готова допомогти Україні настільки, наскільки Україна сама буде відкритою для цього, наскільки вона цінуватиме, виконуватиме та забезпечуватиме свободу слова, - дипломатично, але жорстко, без еківоків сказала пані президент.

Янукович, звісно, розповів своїх політичних опонентів, які «роками руйнували економіку і демократію в Україні». Не міг він утриматися й від згадування оприлюднених у Києві результатів замовленого нинішньою владою аудиту діяльності попереднього уряду. Як поставилися до цієї інформації литовці, важко сказати. Президент нічого не коментувала.

Серед суб’єктивних внутрішніх проблем, які заважають проводити реформи в Україні та просувати країну до ЄС Янукович назвав супротив бюрократів та корупціонерів. Але скоро в України буде запроваджена «сучасна система боротьби з корупцією», запевнив він.

- Супротив є на рівні бюрократів, корупціонерів, які звикли на бюджеті робити бізнес, які втягнуті в корупційні схеми. Ними сьогодні займаються не лише наші правоохоронні органи, а й правоохоронні органи різних країн світу. У тому числі тривають судові процеси не лише а Україні, а у в інших державах… - сказав Янукович. - Сьогодні вони підлаштовуються під так званих «демократів». Вони сьогодні вишукують будь-які приводи для того, щоб зупинити владу на шляху реформ. Й інколи їм це вдається.

Хто робить бізнес на бюджеті, пан Янукович не сказав. Але очевидно, що йдеться не про донецьких олігархів (вони під «демократів» не підлаштовуються)…

- Ми не до кінця досягаємо мети інформування українського суспільства і наших партнерів у світі, - додав Янукович. - І ми цьому недоліку приділимо достатньо уваги, для того, щоб, дійсно, свобода слова – вона панувала, і наші партнери у світі й український народ знали своїх героїв у лапках, які грабували країну роками, які руйнували у тому числі й демократичні принципи її розвитку.

Так он що таке «свобода слова» в розумінні нинішньої влади…

Янукович у Вільнюсі також поклав вінок до Монумента загиблим у боротьбі за незалежність Литви та побував на могилі першого президента республіки Альгердаса Бразаускаса.

…Насамкінець Янукович нагадав литовському главі уряду, що йому доведеться рутинно виконувати все, про що домовилися президенти, очевидно, не врахувавши, що Конституція від 1996 року не поширюється на Литву. Там президент займається своєю справою, а прем’єр – своєю.

Андрій Лавренюк, Київ – Вільнюс