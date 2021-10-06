У Росії є 10 днів на те, щоб відповісти.

45 країн, що входять в організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) направили Росії питання про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального влітку 2020 року.

Про це повідомляє Делегація Великобританії в ОЗХЗ у Twitter.

"Сьогодні 45 держав-учасників організації із заборони хімічної зброї, в тому числі Великобританія, поінформували виконавчу раду ОЗХЗ, що вони офіційно поставлять Росії питання про отруєння Олексія Навального", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до статті IX Конвенції, у Росії є 10 днів на те, щоб відповісти на них.

Читайте такожСенатори закликали Байдена вислати 300 російських дипломатівЯк відомо, у жовтні 2020 року ОЗХЗ підтвердила, що Навальний був отруєний хімічною нервово-паралітичною отрутою групи "Новачок".

Отруєння Олексія Навального

20 серпня 2020 року в Омську (РФ) екстрено сів літак, на борту якого перебував Олексій Навальний. Йому стало погано через отруєння. В результаті опозиціонер впав у кому.

Головний лікар лікарні в Омську заявив, що Навальний нетранспортабельний, оскільки його стан нестабільний. Через це політика протягом декількох днів не могли відправити на лікування до Німеччини.

У підсумку Навального все ж відправили в клініку "Шаріте". У середині вересня 2020 року його виписали звідти. Після чого він повернувся у РФ.

Закордонні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" на пляшці з водою політика і на його речах.

Автор: Людмила Жерновська