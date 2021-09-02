У червні 2020 року ФБК у Росії визнали екстремістською організацією.

"Фонд боротьби з корупцією", який був заснований російським критиком Кремля Олексієм Навальним, припинив своє існування.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

ФБК ліквідована 31 серпня, про що йдеться у Єдиному держреєстрі юридичних осіб на сайті Федеральної податкової служби.

Після ліквідації екс-директор ФБК Іван Жданов звернувся з листом до міністра юстиції РФ з проханням виключити організацію з реєстру некомерційних організацій, що виконують функції "іноагента", куди вона була внесена у 2019-му.

Читайте такожТаліби оточили провінцію Панджшер, яка відмовилася здаватисяУ червні 2020 року, згідно з судовим рішенням, ФБК визнали екстремістською організацією та оголосили про її негайну ліквідацію.

Прокуратура звинувачувала прибічників Навального у дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації".

Арешт і вирок у справі Олексія Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння "Новачком" влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін на 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

Автор: Яна Ставська