Найвищою гарантією безпеки України стало б членство в Північноатлантичному Альянсі. Це може статися після припинення бойових дій.

Таку думку в етері телемарафону висловив радник з питань Європи в Раді з національної безпеки Сполучених Штатів Америки Майкл Карпентер. За його словами, для України життєво важливо отримати найнадійнішу форму гарантій - п'яту статтю НАТО:

"Коли припиняться бойові дії, якщо ця мета буде досягнута, за цим може слідувати членство в НАТО. І це дасть гарантію безпеки для України".

За його словами, наразі досягти цього доволі важко, оскільки триває гаряча фаза війни, а рішення про вступ країни до НАТО вимагатиме політичної волі від усіх членів Альянсу. Водночас Карпентер підтримав ідею європейської військової місії, яка б гарантувала Україні, що Росія не піде далі, якщо буде підписано мирну угоду.

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