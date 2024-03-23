Вона розповіла, як Україна зараз комунікує з партнерами в цьому питанні.

Сполучені Штати Америки та Німеччина не дають розвиватися діалогу щодо членства України у Північноатлантичному Альянсі.

Про це заявила віце-прем’єр Ольга Стефанішина на 16-му щорічному Київському безпековому форумі. За її словами, зараз весь діалог із союзниками та штаб-квартирою Альянсу обмежується закликами поводити себе спокійно на саміті, оскільки ніхто не знає, "яким буде твіт Трампа після зустрічі".

Ще до минулорічного саміту Київ пропонував партнерам надати Україні запрошення, яке гарантує їй членство в Альянсі. Однак союзники не вважають, що НАТО може дати Україні гарантії безпеки та захисту, яких вона потребує.

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Стефанішина зазначила, що питання запрошення до НАТО потребує юридичного рішення, а не лише слів. Водночас вона зазначає, ухвалити рішення про запрошення України можуть в будь який момент, а не лише на саміті.

"Але у нас сьогодні немає візаві, з яким просто можна вести цей діалог. Це не означає, що немає підтримки. На момент Вільнюського саміту 29 держав-членів НАТО підтримували запрошення України в НАТО. І дев'ять з них - весь східний фланг - блокували всі інші рішення, і їх ніщо не могло зламати, ніякі погрози. Але ключові противники цього рішення - Сполучені Штати та Німеччина, які не дають навіть можливості цьому діалогу розвиватися. І це дуже-дуже сумно", - зазначила вона.

Шлях України до НАТО: останні новини

Як повідомляв УНІАН, незадовго до липневого саміту НАТО у Вільнюсі президент Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз. Той відмовів, сказавши, що Україна ще не готова.

Водночас в Альянсі постійно запевняють Україну, що тримають "двері" для неї відкритими, але лише коли настане час. Крім того, країна не може стати членом НАТО під час війни.

Під час зусрічі лідери ухвалили рішення зняти вимогу про план дій щодо членства для України. Водночас запрошення українці отримають лише після виконання вимог та рішення всіх країн-членів.

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