У Польщі пропонували по $500 за написи 'Слава УПА' на пам’ятниках

Журналіст відгукнувся на підозріле оголошення та з’ясував, як замовники вербували виконавців, радили уникати камер і пропонували оплату криптовалютою.

У Польщі шукали білоруських емігрантів, готових за 500 доларів наносити написи "Слава УПА" на пам’ятники. Журналіст білоруського видання MOST поспілкувався із замовником і з’ясував, що подібні акції планували в Познані, а також у Варшаві, Вроцлаві та Любліні. У BELPOL припускають, що за такими пропозиціями можуть стояти російські або білоруські спецслужби.

Підозріле оголошення помітили в телеграм-чаті білоруських емігрантів у Білостоку. Автор шукав людину, готову зробити графіті на пам’ятнику в Познані. За виконання завдання пропонував 500 доларів, а також оплату дороги в обидва боки.

Журналіст MOST вирішив відгукнутися на пропозицію, представившись потенційним виконавцем. На зв’язок із ним вийшов користувач під назвою "Fast Work PL". Згодом його акаунт видалили.

Відео дня

Замовник пояснив, що потрібно розпилювачем фарби нанести напис "Слава УПА" на один із пам’ятників на площі Адама Міцкевича в Познані. За роботу обіцяв заплатити готівкою або криптовалютою.

Замовник радив приховувати обличчя та працювати вночі

Коли журналіст запитав про законність завдання, співрозмовник визнав, що такі дії незаконні. Водночас він порадив закрити обличчя, діяти швидко та наносити напис після настання темряви.

Також замовник запевняв, що поблизу пам’ятників немає камер спостереження. На запитання про організаторів акції та її мету він відповідати не став, але припустив, що подібні дії можуть сприйняти як російську провокацію.

За інформацією MOST, виконавців шукали не лише для Познані, а й для аналогічних акцій у Варшаві, Вроцлаві та Любліні. Тим, хто погоджувався їхати в інші міста, обіцяли компенсувати витрати на дорогу та проживання.

Видання повідомляє, що минулого тижня написи "Слава УПА" з’явилися на трьох пам’ятниках у Познані. Останніми днями подібні випадки вандалізму також зафіксували у Варшаві та Гдині.

Представник незалежної білоруської організації BELPOL Уладзімір Жигар припустив у коментарі MOST, що за такими оголошеннями можуть стояти російські або білоруські спецслужби.

Інциденти в Польщі

Як повідомляв УНІАН, у Польщі затримали 55-річного громадянина Росії, якого підозрюють у діяльності на користь іноземної розвідувальної служби. Про це повідомила поліція Нижньої Сілезії.

Чоловіка виявили у місті Свідниця на південному заході Польщі. Поліцейські, які забезпечували охорону під час футбольного матчу, помітили його біля залізничного переїзду, де він фотографував потяги та залізничну інфраструктуру.

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