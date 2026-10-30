Знімав стратегічні об'єкти в Польщі: росіянина затримали за підозрою у шпигунстві

Чоловік систематично фотографував об'єкти стратегічної інфраструктури.

У Польщі затримали 55-річного громадянина Росії, якого підозрюють у діяльності на користь іноземної розвідувальної служби. Про це повідомила поліція Нижньої Сілезії, пише Politico.

Чоловіка виявили у місті Свідниця на південному заході Польщі. Поліцейські, які забезпечували охорону під час футбол

ьного матчу, помітили його біля залізничного переїзду, де він фотографував потяги та залізничну інфраструктуру.

Відео дня

"Усе вказує на те, що зроблені ним фотографії можуть бути використані проти безпеки держави", – написало регіональне управління поліції у пресрелізі.

Під час перевірки правоохоронці виявили докази, що свідчать про те, що чоловік систематично фотографував об'єкти стратегічної інфраструктури.

"Були фотографії різних місць та важливих комунікаційних об'єктів, не лише в Польщі", – повідомив речник поліції Нижньої Сілезії Лукаш Дутков'як.

Прокурори зараз розслідують "діяльність іноземної розвідки проти Республіки Польща".

Диверсії РФ в Європі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, диверсії РФ по всій Європі знову набирають обертів. Вони ставлять уряди ЄС перед проблемою - як змусити Москву по-справжньому заплатити за атаки, які навмисно залишаються нижче порогу звичайної війни.

Такі атаки спрямовані на те, аби посіяти хаос та підірвати підтримку України. Вони значно відрізняються за масштабами та рівнем складності, проте мають одну спільну рису - їх часто важко одночасно повʼязати з РФ.

Російські спецслужби відійшли від практики покладатися переважно на професійних агентів, яких відправляли по всій Європі. Натомість підозрюваних диверсантів дедалі частіше вербують дистанційно, зокрема через Telegram-канали, і платять їм криптовалютою за виконання окремих завдань - це дозволяє російським розвідникам, які ними керують, безпечно залишатися вдома.

Польща та країни Балтії закликають своїх західноєвропейських союзників займати жорсткішу позицію щодо Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: