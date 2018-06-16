Президент ПАРЄ: Найважливіше для України - боротися з корупцією

Ми бачимо, що Україна працює над реалізацією реформ, і це співпадає з нашим баченням і розумінням того, яким шляхом повинна йти ваша країна в своєму прагненні стати членом ЄС...

Учора президент України Віктор Янукович здійснив робочий візит до Страсбурга (Франція) для участі в сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи. Там він виступив з мовою на сесії ПАРЄ (її транслював Перший національний телеканал). Своїми враженнями про візит Януковича з нами поділився президент ПАРЄ Мевлют Чавушоглу

Пане президент, як пройшла ваша зустріч з президентом України Віктором Януковичем?

Я задоволений цією зустріччю, і в мене залишилися дуже добрі враження від спілкування з президентом Януковичем. У нас була відверта містка розмова, і я дуже ціную зацікавленість пана Януковича питаннями, які є зараз головними в Страсбурзі. Для нас важливі його заяви про пріоритети стабільності та необхідності проведення реформ. Ми раді, що Україна зробить свій внесок у загальноєвропейські справи, в нашу спільну роботу ПАРЄ.

Як ви оцінюєте виступ Віктора Януковича в Страсбурзі?

Ви знаєте, ми обговорювали його з іншими колегами в ПАРЄ і повинні визнати, що ключові пункти у виступі Януковича порушують всі важливі на нинішній момент питання, які стосуються діяльності ПАРЄ.

Хочу наголосити: можливо, деякі країни не зовсім згодні з його окремими висловами, адже до складу Ради Європи входить багато держав, і у кожного своє бачення що відбувається, проте важливо, що ці проблемні крапки поставлені на порядок денний і обговорюватимуться надалі. Отже ми дуже задоволені його виступом і чекаємо реалізації поставлених ним завдань.

На ваш погляд, якими є перспективи інтеграції України в ЄС?

Україна показала своє бажання проводити необхідні реформи, щоб виконати взяті на себе зобов`язання. Це важливий момент у прагненні вашої країни стати членом ЄС. Для інтеграції в європейські інституції Україні необхідно провести конституційну реформу, реформу судової влади, реформи у виборчому законодавстві, і що особливо важливо - вжити заходів для боротьби з корупцією.

Ми бачимо, що ви працюєте над реалізацією цих реформ, і це співпадає з нашим баченням і розумінням того, яким шляхом повинна йти Україна в своєму прагненні стати членом ЄС. Повірте, сам факт головування України в Комітеті Міністрів ПАРЄ є істотним чинником в інтеграції України в ЄС.

Чого ви чекаєте від головування України в цій структурі ПАРЄ?

Україна успішно взяла на себе повноваження голови Комітету Міністрів ПАРЄ, і ми вітаємо ті пріоритети, які розставив президент Янукович, оскільки вони повністю збігаються з нашими. Наведу як приклад: це захист прав дітей, захист від насильства і образ, розвиток місцевої демократії (local democracy) і все, що стосується діяльності місцевої влади, це стабільність і реформи в самій Парламентській Асамблеї Ради Європи, реформування Європейського Суду, в цілому Ради Європи.

Нам дуже приємно, що Україна докладе свої зусилля до реформування нашої структури, оскільки зараз це важливе і дискусійне для нас питання. І дуже добре, що зусилля України, серед всього іншого, спрямовані на його реалізацію.

Розмовляла Ольга Гродненська