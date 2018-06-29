Росія: вибори закінчилися, протести – наростають

Із затриманими не церемонилися, деяких били прямо в автозаках. Москва обурюється через фальсифікації. 10 грудня готується загальноросійська акція протесту...

10 грудня в країні готується загальноросійська акція протесту.

Ще 4 грудня у такий сценарій мало хто вірив. Але за декілька днів після оголошення попередніх даних парламентського голосування лише в Москві пройшло кілька багатотисячних мітингів. Незгодні з результатом виборів росіяни вийшли на вулицю, щоб сказати рішуче «ні» фальсифікаціям. Влада вимушено вживає заходів, але визнавати провал курсу «суверенної демократії» поки не поспішає. Як, втім, і пити шампанське за перемогу, як пообіцяв «єдиноросам» у ніч підрахунку голосів Дмитро Медведєв.

Акції протесту почалися ще в день виборів до Держдуми, 4 грудня. Тоді на Тріумфальній і Манежній площах було затримано більше 100 осіб.

Вже наступного дня, 5 грудня, відбувся ще один мітинг опозиції – на Чистих прудах. Із санкціонованої владою акції на 300 учасників він несподівано переріс у багатотисячну ходу у бік Луб`янки, де розташована одна з ключових установ країни – ФСБ. Під час акції затримали, за різними оцінками, від 300 до 500 осіб.

Хода стала наймасовішою політичною акцією несистемної опозиції в Москві за роки присутності Володимира Путіна у владі. Двох лідерів акції – опозиціонера Іллю Яшина і відомого блогера Олексія Навального заарештували на 15 діб за опір поліції. До речі, саме завдяки Навальному популярний Інтернет-мем «Єдина Росія – партія шахраїв і злодіїв» вийшов за рамки мережі і давно зміцнився в асоціаціях із партією влади.

До виступів опозиціонерів на Тріумфальній площі 6 грудня влада підготувалася вже ретельніше. Від самого ранку в блогах і соціальних мережах почали з`являтися повідомлення про введення до Москви додаткових сил внутрішніх військ. А ближче до вечора з`явилися навіть фотографії водометів і спеціальних поліцейських автомобілів у центрі столиці.

Серед попереджувальних заходів влади був і традиційний збір своїх прихильників. Вранці 6 грудня тисячі представників молодіжних прокремлівських рухів автобусами доставили на Манежну площу. Своєю присутністю вони мали довести, що у «Єдиної Росії» «чиста перемога». І те, що багато хто з них, за свідченнями очевидців, навіть не досяг виборчого віку, особливого значення не мало.

Правда, на кількість невдоволених такий маневр влади не вплинув (а можливо, навіть і навпаки). «Повстання лайків», «Твіттер-революція», «слов`янська весна» - так уже за декілька годин називатимуть тих, хто вийшов на вулиці Москви, щоб відстояти точку зору, яка відрізняється від кремлівської. Такі епітети закономірні: обговорення підготовки до акції протесту на Тріумфальній площі увійшло до десятки найбільш обговорюваних світових тем у Twitter. Власне там, а ще на Фейсбуці, в ЖЖ та інших блогах поширювалися також заклики приєднатися до акції.

«Весь центр Москви заставлений автозаками. Стягнуто загони бійців внутрішніх військ. Для кого це все? Невже нас так бояться?» – це лише одне з тисяч повідомлень на цю тему в Twitter.

Тим часом звичайні користувачі Фейсбука давали поради, як поводитися при затриманні «ОМОН»ом («запам`ятайте час затримання на місці акції, пізнавальні знаки на одязі того, хто вас затримує, особливості його зовнішності»), як готуватися до мітингу («одягнути одяг, який не шкода, попередити близьких про свою участь, зарядити телефон і поповнити його рахунок»), і нагадували тим, хто туди все-таки піде: мітинг несанкціонований, а тому трапитися може всяке. Втім, московська поліція й сама попередила: діяти з незаконними мітингувальниками буде жорстко.

Політтехнологи Кремля спробували зробити свій контрхід. На Тріумфальну спішно було перекинуто декілька тисяч активістів прокремлівських рухів «Росія молода», «Сталь», «Наші», Молода гвардія». Юну поросль, як повідомляють деякі російські ЗМІ, схоже, організовано доставили з регіонів. «Піонери» з барабанами зайняли весь центр Тріумфальної ще до початку мітингу.

Але опозицію це не зупинило. У призначений час з натовпу, що скупчився біля виходу метро «Маяковська», і з інших точок по периметру Тріумфальної то тут, то там почулося жваве «Росія без Путіна!», «Народ не вірить Путіну», «Свободу вчорашнім затриманим!» Омонівці негайно почали хапати тих, хто кричав. У загальному сум`ятті змішалися всі – і протестувальники, і прості перехожі, і журналісти з фотографами. Визначити, скільки саме людей вийшло на акцію, на місці було практично неможливо.

Щоб заглушити критиків Кремля, молоді фанати Путіна і «Єдиної Росії» під бій барабанів жваво почали скандувати свої гасла: «Медведєв, Путін – ми з тобою!», «Медведєв: чиста перемога!» і т.д. Тих, хто не був із цим згоден, поліцейські миттю відносили в автозаки. На щастя, затримували не всіх без розбору – простих роззяв просили «проходити, не затримуватися». Правда, при мені дві жінки так і не змогли подолати поліцейський кордон, щоб пройти в концертний зал ім. Чайковського. Ані квитки по 1,5 тисячі рублів, ні заклики до совісті не мали на поліцейських ніякого впливу. Більше не пощастило кільком журналістам, які прийшли на мітинг за завданням редакції. Як повідомляє російський «Коммерсант», на Тріумфальній правоохоронці побили його штатного кореспондента. Не зважаючи на пред`явлення редакційного посвідчення, в автозак «загребли» навіть світську колумністку Божену Ринську, яка просто знаходилася поряд з численними фотографами. Серед затриманих традиційно опинилися Борис Нємцов (якого «узяли» ще на виході з підземного переходу), Едуард Лимонов, а також Сергій Мітрохін з «Яблука», яке не пройшло в Держдуму. З маловідомими широкій публіці затриманими не церемонилися, деяких били прямо в автозаках. Потім багато хто з них звернувся по допомогу до медиків — в основному з травмами носа, забоями і порваними м`язовими зв`язками.

Частина учасників акції досі знаходиться у відділеннях поліції. Московські суди, за повідомленнями блогерів, «штампують» в конвеєрному режимі рішення про адміністративні порушення.

Якщо врахувати, що всього під час акції було затримано близько 600 осіб, то напевно можна сказати, що відвідали її того вечора тисячі невдоволених.. При цьому російське офіційне телебачення, або, як його називають в народі, зомбоящик, ані словом не обмовилося про події на Тріумфальній. Дійсно, навіщо росіянам бачити що відбувається у себе в країні, краще хай жахаються погромами, наприклад, у Греції.

Але чи зупинить це хвилю обурення? У «рунеті» вже анонсовано нову акцію протесту. Цього разу, як стверджується в анонсі, загальноросійська. Її призначили на суботу, 10 грудня. У Москві мітинг узгоджено, правда, за участю не більше 300 осіб. Ті, хто збирається на новий мітинг, як і раніше, вимагають врахувати факти порушень на виборах 4 грудня, деякі – хочуть повторного голосування.

Спостерігачі поки дуже обережні в своїх прогнозах про подальший розвиток подій. Але й так зрозуміло: владі напередодні президентських виборів 4 березня 2012 року все складніше не помічати напруження протестних настроїв.

Роман Цимбалюк, власкор УНІАН у Москві

Фото з сайтів радіо "Эхо Москвы" і "Комсомольская правда".