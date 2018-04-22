Грецька трагедія: 70 загиблих, 30000 га лісу, тисячі погорільців

Греція горіла завжди. Але таких пожеж не бачили навіть довгожителі грецьких сіл на півострові Пелопонес, які провели вчорашню ніч, рятуючись від вогню в місцевій церкві.

Пожежі в Греції традиційно відбуваються з двох «національних» причин – грецька халатність і підпали. Про грецьку халатність може сказати хоч би той факт, що впродовж останніх десяти років Греція платить регулярні штрафи ЄС за те, що в країні не створена система переробки побутових відходів і переважна частина сміття просто скидається на приміські звалища. На цих звалищах регулярно спалахують пожежі.

Проте причиною сьогоднішньої грецької трагедії стало не самозаймання сміття, а підпали. Винуватцями підпалів на сьогодні вважають земельних спекулянтів і будівельні компанії.

Попит народжує злочин

Більшість греків, навіть маючи фешенебельні квартири в центрі крупних міст, вважають своїм обов`язком обзавестися приватним будинком в передмісті, в провінції або на острові. Звідси і високий попит на приватні будинки. Греків не зупиняють ні тривалі і дорогі бюрократичні процедури, ні високі штрафи за порушення. Більше 200 тисяч приватних жител в Греції споруджено без відповідних документів.

Якщо «рядові» греки готові йти на дрібні порушення заради придбання свого будиночка біля моря, то можна уявити, на що готові піти грецькі підрядники для того, щоб одержати землю під будівництво. Після того, як пройшов будівельний бум Олімпіади 2004 року, боротьба за земельні ділянки розгорілася з подвоєною силою.

Вибити землю під будівництво стає все складніше. Недивно для країни, 85% території якої покрито горами. Головною проблемою для будівельних компаній залишається грецьке законодавство, яке забороняє будівництво житлових об`єктів в лісових масивах або передачу їх під будівництво. Єдиним виходом для грецьких підрядників залишається позбавити вподобані ним ділянки землі від статусу «лісовий масив» або «прилісна зона».

Палії лісів

Перші крупні підпали лісових масивів в Греції почалися в період будівельного буму в Греції в кінці 60-х – початку 70-х років. Уряд відповів рядом адекватних заходів – посиленим патрулюванням лісів, збільшенням штрафів і введенням багаторічного тюремного ув`язнення для паліїв. Проте ці заходи не змогли зупинити наростаючої хвилі підпалів.

Крім того, піймати паліїв - справа непроста. Традиційний метод лісового підпалу в Греції – розкидання невеликих збільшувальних скелець в хвойних гаях – давав максимальний ефект при мінімальних витратах. В результаті – якщо в 70-і роки число «самозагорань» не перевищувало десятків разів, а в 80-і коливалося на відмітці в декілька сотень, то цього року кількість лісових пожеж перевалила відмітку 9 тисяч.

Раніше в Греції спрацьовувала наступна схема. Локальні лісові пожежі спалахували в різних районах Греції, пожежники більш-менш успішно їх гасили. Частина лісових масивів вигоряла, хоча громадський резонанс був невеликим. В результаті всі одержували те, що хотіли: уряд – відсутність проблем, зацікавлені бізнес-гравці – нові «знелісені масиви» під забудову або під продаж.

Проте цього року ситуація вийшла з-під контролю. Першою причиною стала небачена рання спека в Греції. Вже в травні – червні стовпчик термометра неодноразово перетинав відмітку 40 градусів. За цей період з березня по червень в Греції спалахнуло більше 6 тисяч пожеж. З декількома з них пожежники справилися, проте в цілому служби надзвичайних ситуацій виявилися не готовими до масових підпалів по країні. Першим «дзвінком» стала пожежа в районах Парніфа і Іміттос на північ від Афін. На початку червня там згоріло більше 5 тисяч гектарів лісу, який експерти називали не інакше як «легенями» грецької столиці. Згоріли десятки оленів і лисиць, сотні птахів і земноводних. Пожеж таких масштабів в грецькій столиці не траплялося.

Ще однією з причин збільшення кількості підпалів вважають те, що в Греції завершується складання земельного кадастру. Власники і будівельники незаконних споруд в лісових масивах, побоюючись, що уряд почне розбиратися з незаконними спорудами в лісах, вирішили забезпечити себе з юридичної точки зору і знищити гаї, що заважали. Саме тому більшість пожеж починаються не в непрохідній гущавині, а біля населених пунктів і біля побережжя – там, де вигідно купувати, продавати землі або вести будівництво.

Вогонь-дерева і шишки-ракети Сильну засуху червня і липня в Греції змінюють традиційні серпневі вітри. Це призвело до повторних спалахів в багатьох районах країни. Велика частина грецької фауни складається з сухих чагарників, хвойних і оливкових дерев. Кращої комбінації для пожежі придумати не можна. Хвойні дерева, як правило, оточені великою кількістю сухої хвої і гілок. Достатньо іскри для того, щоб такий «сухий килим» спалахнув, а від нього зайнялися грецькі ялини і кедри. Просочені смолою і висушені сонцем, вони є ідеальним горючим матеріалом. Шишки хвойних дерев, спалахуючи, перетворюються на палаючі ракети, які «вистрілюють» на відстань до 50 метрів.

Ще одним несприятливим чинником стала особливість оливкового дерева. Воно довго не займається, але якщо вже зажевріє, то загасити його вельми складно. Навіть залите водою, воно може довго тліти, і достатньо сильного пориву вітру, щоб відбулося самозагорання. Зараз, в період сильних вітрів, половина з палаючих вогненних фронтів сформувалися від вторинних і третинних самозагорань.

За останні два місяці по всій Греції – від Кріта і Пелопоннеса на півдні і до Македонії і півострова Халкидіки на півночі – згоріло більше 30 тисяч гектарів лісу. Тільки за останній тиждень загинули більше 70 чоловік і декілька тисяч лишилися без притулку. Десятки сіл в області Пелопоннес відрізані вогненними фронтами від інших населених пунктів. Для їх порятунку використовуються вертольоти. Літаки грецького МНС і іноземні служби, що відгукнулися на допомогу, працюють в режимі – від світанку до заходу: уночі пожежні літаки не можуть приводнюватися для набору води. А ось грецькі пожежники працюють без сну вже п`яту добу. Прем`єр-міністр перервав свою поїздку по країні і виступив із зверненням до народу, пообіцявши допомогу при відновленні жител і землеробських ділянок. Введено надзвичайне становище. Більше 150 чоловік затримано за підозрою в підпалах. Порушено 32 кримінальних справи. Але на тисячі джерел пожежі все-таки цифра невелика. Грецькі телеканали припинили трансляцію розважальних програм і ініціювали марафон солідарності для збору засобів на допомогу постраждалим.

Пожежа і вибори

Неймовірно, але факт – в Греції теж настають вибори, і теж, до речі, дострокові. Прем`єр-міністр Костас Караманліс розпустив парламент і призначив проведення нових виборів до парламенту на 16 вересня. Зараз його партія «Нова демократія» лідирує з відривом в півтора відсотки. Не так багато, якщо прийняти до уваги наявність ще декількох лівих партій, що реально проходять до парламенту. Більш того, ситуація – далеко не на користь уряду. Розгорається скандал з нецільовим інвестуванням фондів пенсійного страхування, уряд звинувачують у фаворитизмі при прийомі на державну службу, лунає критика в адресу уряду із зовнішньополітичних питань. На цьому тижні керівник служби боротьби з відмиванням незаконно зароблених грошей повинен був надати парламенту звіт про розслідування нецільового використання державних коштів. Проте надзвичайна ситуація і пожежі звели нанівець гучні справи. Виходячи з цього, багато хто вважає, що пожежі вигідні правлячій партії.

У будь-якому випадку правляча еліта країни несе на собі значну частину провини за трагедію.

Однією з причин цього став режим жорсткої економії, введений і підтримуваний урядом партії «Нова демократія» три роки тому. Скорочення витрат по всіх статтях бюджету привело до того, що грецькі пожежники до початку «гарячого сезону» не дорахувалися 3 тисяч чоловік. Не була збережена система пожежоспостереження і пожежогасіння, створена в Греції напередодні Олімпіади. Не відразу спрацювали механізми міжнародної співпраці, налагоджені раніше. Якщо раніше літаки французького МНС чергували в Греції з початку літа, то цього року вони прибули тільки в кінці червня. Не зважаючи на значний кадровий голод, не прийняті заходи з активізації населення і підготовки його до самостійних дій щодо локалізації і гасіння пожежі. Все це робиться зараз, але вже постфактум, коли багато що з унікальної краси середземноморської перлини безповоротно загинуло.

Всеволод Самохвалов, Афіни, спеціально для УНІАН