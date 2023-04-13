Він у важкому стані доставлений в лікарню.

У Кракові 63-річний українець підпалив себе на знак протесту. Перед цим він закликав своїх співгромадян призовного віку повернутися на батьківщину і захищати країну від росіян.

Такою інформацією поділилося Radio RMF24. Інцидент стався перед Генеральним консульством України в Кракові. Як розповів прес-аташе міського відділення поліції Петро Шпих: "Чоловік, що стояв у черзі в консульство, в якийсь момент почав вести себе ірраціонально. Він почав викрикувати гасла українською мовою, а потім, імовірно, підпалив себе горючою речовиною і пустився бігти".

Повідомляється, що українець закликав інших чоловіків під консульством повернутися додому і захищати рідну країну від росіян. Зараз на місці події працюють поліцейські, які разом з очевидцем загасили полум'я.

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63-річного українця доставили в лікарню. Його стан оцінюється лікарями, як важкий. Про подію вже повідомили прокуратуру.

Українці в Польщі: остання інформація

З моменту повномасштабного вторгнення Росії найбільше біженців з нашої країни виїхало до Польщі. Понад 11 мільйонів разів українці перетнули кордон з 24 лютого минулого року. За останніми даними, в Польщі живуть 2 мільйони біженців.

Згідно з дослідженням, українці заповнили прогалини на ринку праці в Польщі. З березня по грудень 2022 року підприємці подали 784,5 тис. заяв на умовах спрощеного доступу до ринку праці на доручення роботи громадянам України.

Свіже опитування показало, що 38% біженців у Польщі не планують повертатися назад в Україну після закінчення війни. За останні півроку цей показник зріс на 21%.

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