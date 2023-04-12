Наразі майже 40% українських біженців не планують повертатися в Україну з Польщі, свідчать дані опитування компанії з працевлаштування Gremi Personal, проведеного в березні за участі 1270 респондетів.
Ще 55% українців планують повернутися в Україну, 7% – переїхати з Польщі у іншу країну. 82% тих, хто повертатися, збираються зробити це після завершення війни, 8% навесні, 6% – влітку, 4% – восени.
Кількість тих, хто не планує повертатися в Україну, за останні півроку зросла більш як вдвічі – з 17% до 38%.
"Це може свідчити про низку факторів. Деяким людям вже нема куди повертатися, здебільшого, це люди зі Сходу та Півдня України, чиї будинки знищені російськими окупантами. Багато людей вже адаптувалися у Польщі, влаштувалися на роботу та віддали дітей у польські школи. Деякі жінки побудували стосунки з поляками і вже не хочуть розлучатися", – коментує директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.
Крім цього, в агенції зазначають, що за останній час понад 10 тисяч українських компаній відкрилися у Польщі, у зв’язку з чим у українців з’являється можливість обіймати гарні посади й отримувати польські зарплати.
Українські біженці в Польщі
Польща – країна, що прийняла найбільше українців, які були вимушені залишити домівки через вторгнення Росії. Понад 11 мільйонів українців перетнули кордон з Польщею від початку повномасштабної війни. За останніми даними, живуть в Польщі близько 2 мільйонів біженців, 739 тисяч з них вже працевлаштовані.
10% українців в Польщі вже вивчили мову досконало, 30% – можуть вільно спілкуватися. Ще 50% вчать мову, але це дається важко. 10% українців не збираються вчити польську.