Шість пожежних машин - на один сміттєвий бак: у Чикаго відкривається саміт НАТО (фоторепортаж)
Чикаго практично готовий до прийому лідерів майже з шістдесяти країн світу... Над центром в повітрі постійно знаходиться кілька вертольотів, а канали патрулюють кораблі поліції при повній амуніції...
Кілька днів до початку саміту можна назвати раєм для туристів, які таки змогли пробратися в місто, - практично немає транспорту, мало людей, але поки всі музеї, магазини відкриті, екскурсійні кораблики - в русі.
|Напередодні Саміту в Чикаго - рай для туристів
|Центр міста патрулюють поліцейські
Усі служби приведені в підвищену готовність. У суботу на одній з центральних вулиць загорівся сміттєвий бак (!) - за кілька хвилин на місце події приїхало шість пожежних машин, дві швидкі і кілька поліцейських машин. Причому, вони під`їжджали з таким гуркотом, що перехожі закривали вуха руками.
|Гасити урну приїхали 6 пожежних машин
Сам саміт відбудеться в центральній частині міста, в конференц-центрі McCormick Place, який розташований поблизу озера Мічіган.
|Банери з анонсом Саміту розвішані по всьому місту
В ході проведення саміту НАТО його учасникам, включаючи представників світових ЗМІ, буде подано в загальній складності понад 19,4 тисячі сніданків, обідів і вечерь.
Як розповів нещодавно генсек НАТО А.Ф.Расмуссен, цей саміт стане найбільшим за всю історію альянсу. Крім 22 членів альянсу, планується участь делегацій ще з 28 країн. Їх генсек НАТО назвав союзниками, які «допомагають принести стабільність в Афганістан". "У Косово захистити мир НАТО допомагають вісім партнерів. І наші партнери з Європи, Близького Сходу та Північної Африки надають життєво важливу політичну і операційну підтримку нашої операції в Лівії", - сказав Расмуссен.
Україну на саміті представить в рамках засідання країн-контрибуторів в Афганістані президент України Віктор Янукович.
Акредитацію на саміт отримали 2200 журналістів.
Олена Гітлянська, Чикаго
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