Шість пожежних машин - на один сміттєвий бак: у Чикаго відкривається саміт НАТО (фоторепортаж)

Кілька днів до початку саміту можна назвати раєм для туристів, які таки змогли пробратися в місто, - практично немає транспорту, мало людей, але поки всі музеї, магазини відкриті, екскурсійні кораблики - в русі.

На кожному перехресті можна побачити невеликі групи поліцейських, які з усмішкою з тобою вітаються, і за потреби показують дорогу.

Над центром міста в повітрі постійно знаходиться кілька вертольотів, а канали патрулюють кораблі поліції при повній амуніції.

Усі служби приведені в підвищену готовність. У суботу на одній з центральних вулиць загорівся сміттєвий бак (!) - за кілька хвилин на місце події приїхало шість пожежних машин, дві швидкі і кілька поліцейських машин. Причому, вони під`їжджали з таким гуркотом, що перехожі закривали вуха руками.

Антиглобалістів, які намагаються організувати акції протесту в місті, в центрі практично не видно.

Сам саміт відбудеться в центральній частині міста, в конференц-центрі McCormick Place, який розташований поблизу озера Мічіган.

Протягом двох днів центр буде головним дискусійним майданчиком з питань безпеки та стабільності в євроатлантичному регіоні.

Загальна площа McCormick Place, який був побудований в 1960 році і повністю перебудований після того, як будівлю в 1967 році зруйнувала пожежа, становить понад 250 000 квадратних метрів, він є найбільшим подібним центром в США.

В ході проведення саміту НАТО його учасникам, включаючи представників світових ЗМІ, буде подано в загальній складності понад 19,4 тисячі сніданків, обідів і вечерь.

Як розповів нещодавно генсек НАТО А.Ф.Расмуссен, цей саміт стане найбільшим за всю історію альянсу. Крім 22 членів альянсу, планується участь делегацій ще з 28 країн. Їх генсек НАТО назвав союзниками, які «допомагають принести стабільність в Афганістан". "У Косово захистити мир НАТО допомагають вісім партнерів. І наші партнери з Європи, Близького Сходу та Північної Африки надають життєво важливу політичну і операційну підтримку нашої операції в Лівії", - сказав Расмуссен.

Україну на саміті представить в рамках засідання країн-контрибуторів в Афганістані президент України Віктор Янукович.

Акредитацію на саміт отримали 2200 журналістів.

Олена Гітлянська, Чикаго

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