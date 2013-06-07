Європейські ЗМІ назвали можливі причини розлучення Путіна з дружиною (відео)

Багато видань звертають увагу на завісу секретності, яка оточує особисте життя Путіна і на те, що його дружина вкрай рідко з'являлася поряд з президентом і екс-прем'єром з 2008 року, повідомляє Росбалт.

На тему: Путін розлучається з дружиною

The New York Times назвала обставини оголошення подружжям Путіних про розлучення "ретельно підготовленими, але все одно досить дивними".

Колумніст The Washington Post засумнівався в тому, що Людмила Путіна не любить літати на літаках (що стало однією з причин розлучення), оскільки раніше дружина російського президента працювала стюардесою. "Ймовірно, це лише ввічливий жест, який дозволить всім вийти із ситуації з гідністю", - вважає журналіст.

Критичні коментарі містяться в The Los Angeles Times. Автори матеріалу спробували проаналізувати причини, що штовхнули Путіних на розлучення. На думку журналістів, відповідальність за крах шлюбу несе сам російський президент, який постійно був грубий з дружиною. На доказ вони наводять уривки з книги 2002 року "Володимир Путін: Дорога до влади" за авторством Олега Блоцкого, де Людмила Путіна висловлює численні претензії по відношенню до чоловіка.

Британська The Guardian висуває серед причин розставання подружжя можливі захоплення російського президента іншими жінками, серед яких називає колишню гімнастку Аліну Кабаєву. Журналісти також критикують Кремль за надмірну секретність, якою оточена життя родини президента. "Розлучення Людмили та Володимира Путіна - це рідкість для московського інформаційного простору вже просто тому, що це правда", - пише автор статті.

Daily Mail відзначає, що розлучення в Росії є звичною справою для більшості сімейних пар. При цьому автор не міг не задатися питанням - чи запитав Путін поради або настанови у свого духівника перед розставанням з дружиною. У меншій мірі газету цікавлять ймовірні нові претендентки на серце російського лідера. Однак серед них згадувалася колишня шпигунка і телеведуча Анна Чапман.

Журналіст Daily Telegraph помітив явну нервозність і хвилювання, з якими Володимир і Людмила Путіна оголошували про свій розрив. На думку автора, розлучення лише приверне увагу до особистого життя Путіна, про яку мало що відомо. Газета пише, що Людмила Путіна проводить більшу частину часу в маєтку вартістю 1 млн фунтів поблизу кордону з Естонією. Також видання переказало чутки про те, що екс-дружина російського президента могла прийняти чернечий постриг. В якості можливої ​​"дами серця" президента газета також називає Кабаєву. При цьому в статті підкреслюється, що сам російський лідер і колишня гімнастка послідовно спростовують усі чутки про свій роман і про те, що Кабаєва народила Путіну дитину.

Le Monde і Le Figaro стримано відреагували на оголошення про розлучення Путіних. Le Figaro поскаржилася на кремлівські таємниці і згадала історію 2008 року, коли була закрита газета "Московський кореспондент" через нотатки про роман Путіна і Кабаєвої. У Le Monde обійшлися простою інформаційною заміткою.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін з дружиною Людмилою 6 червня ввечері оголосили про те, що їхній шлюб розпався.