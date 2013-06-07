Розлучення Путіна з дружиною ще не оформлене

"Вони сказали, що розлучаються, і я не можу сказати, коли це буде оформлено документально, але це не так і важливо, оскільки про рішення оголошено", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Володимира Путіна і Людмилу Шкребнєву в 1980 р. познайомив спільний друг. Людмила працювала стюардесою на внутрішніх лініях і прилетіла з приятелькою в Ленінград на три дні.

"Якось, коли я вже працював у першому підрозділі в Пітері, мені зателефонував приятель і сказав, що запрошує мене в театр на Аркадія Райкіна. У нього є квитки, дівчата будуть ... Наступного дня знову в театр пішли. Вже я квитки діставав. І на третій те саме. З однією з них я почав зустрічатися. Ми подружилися. З Людою, моєю майбутньою дружиною", - розповідав Путін у книзі "Від першої особи".

Через три роки після знайомства Володимир зробив Людмилі пропозицію. "Я зрозумів, що якщо не одружуся ще роки два-три, чи не одружуся ніколи. Хоча, звичайно, звичка до холостяцького життя склалася. Людмила її викорінила", - цитує РІА "Новости".

Одружилися вони 28 липня 1983 року.

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Про своє розлучення Путіни несподівано повідомили після відвідування в четвер увечері балету "Есмеральда" в Державному Кремлівському палаці.

Після балету кореспондент одного з держтелеканали попросив Путіна пояснити рідкість його спільних з дружиною появ на публіці, що в останні роки незмінно підігрівало чутки про те, що разом вони не живуть. Путін відповів: "Це так".

"Уся моя діяльність, вся моя робота пов'язана з публічною сферою, з абсолютною публічністю. Комусь це подобається, комусь ні, але є люди, які абсолютно з цим несумісні. Ось Людмила Олександрівна відстояла вахту, вісім років, вже дев'ять навіть Тож, загалом, це спільне рішення ", - сказав президент РФ.

У свою чергу Людмила Путіна підтвердила: "Це дійсно було нашим спільним рішенням, і наш шлюб завершено у зв'язку, дійсно, з тим, що ми практично не бачимося ... Володимир Володимирович повністю занурений в роботу, діти наші виросли, вони живуть кожен своїм життям. Загалом, так склалося, що у нас у кожного своє життя. І я дійсно не люблю публічність, і перельоти для мене складні, і ми практично не бачимося ", - розповіла Людмила Путіна.

Путіни також повідомили, що зберігають хороші відносини і розраховують залишитися один для одного найближчими людьми.

Говорячи про спільний дітей: Марію (1985 р.н.) та Катерину (1986 р.н.), президент сказав, що вони ними дуже пишаються. "Вони, до речі кажучи, і освіту здобули в Росії, і живуть в Росії постійно", - додав Путін, який вкрай рідко щось повідомляє публіці про своїх дітей.