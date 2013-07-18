Російський суд визнав Олексія Навального винним у розкраданні лісу
Ленінський суд Кірова встановив провину Олексія Навального і Петра Офіцерова у справі про розкрадання майна КОДУП "Кіровліс", повідомив суддя Сергій Блінов, оголошуючи вирок.
Ленінський суд Кірова вважає, що опозиціонер Олексій Навальний є організатором розкрадання понад 10 тисяч кубометрів лісу на суму понад 16 мільйонів рублів, повідомляє РІА Новости із залу суду, де зачитується обвинувальний вирок.
Говорячи про роль Навального у вчиненні злочину, суддя зазначив, що той є організатором, а інший фігурант Петро Офіцерів - спільником.
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За "організацію розтрати чужого майна в особливо великому розмірі" Навальному загрожує до 10 років колонії.
Прокурор раніше просив призначити Навальному шість, а Офіцерову п'ять років позбавлення волі зі штрафом обом по одному мільйону рублів.
Нагадаємо, Навальний є офіційно зареєстрованим кандидатом у мери Москви.