Російський суд визнав Олексія Навального винним у розкраданні лісу

Ленінський суд Кірова вважає, що опозиціонер Олексій Навальний є організатором розкрадання понад 10 тисяч кубометрів лісу на суму понад 16 мільйонів рублів, повідомляє РІА Новости із залу суду, де зачитується обвинувальний вирок.

Говорячи про роль Навального у вчиненні злочину, суддя зазначив, що той є організатором, а інший фігурант Петро Офіцерів - спільником.

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За "організацію розтрати чужого майна в особливо великому розмірі" Навальному загрожує до 10 років колонії.

Прокурор раніше просив призначити Навальному шість, а Офіцерову п'ять років позбавлення волі зі штрафом обом по одному мільйону рублів.

Нагадаємо, Навальний є офіційно зареєстрованим кандидатом у мери Москви.