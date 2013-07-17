До перегонів за крісло мера Москви допустили шістьох людей

Як повідомили УНІАН у Московській виборчій комісії, сьогодні завершилася реєстрація кандидатів на пост мера російської столиці.

У виборах також візьмуть участь представник КПРФ Іван Мельников, голова партії «Справедлива Росія» Микола Левичев, кандидат від ЛДПР Михайло Дегтярьов, самовисуванець, тимчасово виконуючий обов’язки мера Москви Сергій Собянін, голова партії «Яблуко» Сергій Мітрохін.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня на той час мер Москви Собянін підтримав ідею проведення дострокових прямих виборів градоначальника і повідомив, що звернеться з відповідним поданням до Президента Росії.

5 червня Президент РФ Володимир Путін підписав указ про дострокове припинення повноважень мера Москви Собяніна.

У липні 2012 року було прийнято закон, яким введено прямі вибори мера столиці Росії. Прямі вибори мера пройдуть у місті вперше за 10 років.

18 липня суд у Кірові оголосить рішення у рамках кримінальної справи проти Навального. За версією слідства, працюючи радником губернатора Кіровської області, у травні-вересні 2009 року Навальний вступив у змову з директором «В’ятської лісової компанії» Петром Офіцеровим і гендиректором «Кіровлісу» В’ячеславом Опальовим і організував розкрадання більш як 10 тис. кубометрів лісу. Навальному може загрожувати до 10 років колонії. Прокуратура попросила суд засудити Навального до 6 років ув’язнення і 1 млн рублів штрафу.