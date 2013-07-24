Адвокат: Росіянки пропонують Сноудену усиновлення та одруження

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав адвокат Анатолій Кучерена після зустрічі з екс-співробітником ЦРУ.

Кучерена повідомив, що Сноуден попросив подякувати всім дівчатам, які пропонують йому одружитися з ними.

При цьому він зазначив, що Сноуден вдячний усім людям, які пропонують йому допомогу. Кучерена додав, що люди телефонують практично з усіх регіонів Росії і пропонують житло та гроші. За його словами, одна з жінок заявила про готовність усиновити Сноудена.

«Що стосується грошей, то ми сьогодні про це говорили. Він сказав, що я людина небагата, але поки гроші в нього є», - сказав Кучерена.

Він повідомив, що привіз Сноудену сьогодні змінний одяг – декілька сорочок і брюки.

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При цьому адвокат підкреслив, що Федеральній міграційній службі необхідний час на ухвалення рішення про надання Сноудену притулку.

«Є певна процедура, і ФМС цим займається. Як тільки ця довідка з'явиться, я доведу до його відома», - сказав Кучерена і додав, що Сноуден переживає з приводу затримки з видачею довідки ФМС про надання статусу біженця в РФ.

За його словами, Сноуден поки не збирається кудись виїжджати з Росії й очікує отримання притулку на першому етапі на один рік.

Також Кучерена повідомив, що Сноуден почав вивчати російську мову і вже знає декілька слів.

Адвокат підкреслив, що Сноуден дуже стурбований питаннями своєї безпеки.

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«Сьогодні під час зустрічі питання безпеки звучало дуже часто. Питання безпеки – це питання номер один для нього. Заяви американських політиків про те, що його потрібно негайно видати, не дають йому можливості не думати про свою безпеку», - сказав Кучерена.

Як повідомляв УНІАН, розшукуваний США екс-співробітник ЦРУ Сноуден із 23 червня перебуває в транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво». У Сполучених Штатах Сноуден звинувачується в розголошуванні секретної інформації.

Його американський паспорт було анулювано, тому він не міг залишити транзитну зону "Шереметьєво". Сноуден звернувся до ФМС РФ із запитом на надання тимчасового притулку в Росії.

Разом із тим Білий дім наполягає на поверненні Сноудена до США