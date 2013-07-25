У США судять українця у найбільшій в історії хакерській справі

Як заявив федеральний прокурор Пол Фішман, ця справа буде найбільшою за обсягами хакерства і викрадених даних, яку будь-коли розслідували у США, повідомляє Радіо Свобода.

Українця Михайла Ритікова і росіян Володимира Дрінкмана, Олександра Калініна, Романа Котова та Дмитра Смілянця звинувачують у тому, що вони протягом семи років, із 2005 до 2012-го, здобули дані про понад 160 мільйонів кредитних і банківських карток і продали їх подальшим шахраям у всьому світі, що спричинило власникам карт і фінансовим компаніям збитків на сотні мільйонів доларів.

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Схему викрили в перебігу розслідування іншої гучної справи про хакерство у США – роботи мережі під проводом Алберта Ґонсалеса, в якій теж брали участь кілька громадян України.