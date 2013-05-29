Колишній киянин вразив США: відмив $6 мільярдів в інтернеті

Федеральний прокурор Манхеттена Пріт Бхарара повідомив про розгром однієї з найбільших у світі електронних платіжних систем, за допомогою якої з 2006 року було начебто зроблено 55 млн незаконних транзакцій і відмито понад 6 млрд доларів.

Одним з засновників компанії був колишній киянин, 39-річний Артур Будовський, він же Артур Беланчук і Ерік Пальц.

Як повідомляє кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Володимир Козловський, усього до відповідальності притягнуті сімох осіб - керівників і співробітників компанії - у тому числі 41-річного Володимира Каца, який був другим керівником компанії.

Послугами системи електронних платежів – зареєстрованої в Коста-Ріці компанії Liberty Reserve – користувалися, за словами прокурорів, не менше мільйона людей з усього світу.

Зокрема у США в компанії було близько 200 тисяч клієнтів.

В обвинувальному висновку зазначено, що Liberty проводила по 12 млн фінансових операцій на рік на загальну суму понад 1,4 млрд доларів.

Система була анонімною, тому, за версією звинувачення, нею користувалися в основному для відмивання незаконних доходів від фінансових пірамід та мережевих махінацій, а також від торгівлі наркотиками, дитячої порнографії та викрадення особистих даних.

Послугами компанії нібито широко користувалися зловмисники, які продають інформацію про банківські картки, і хакери, які діють у В'єтнамі, Нігерії, Гонконгу, Китаї та США.

За документами, які влада США оприлюднили на початку травня, Liberty причетна до відмивання 45 млн доларів, нещодавно викрадених з двох близькосхідних банків.

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка оголосила про цю справу лише зараз, хоча п'ятьох фігурантів з семи заарештували ще 24 травня.

Крім Будовського і Каца, це 46-річний громадянин Коста-Ріки Аззеддін Амін, який "керував фінансовими рахунками Liberty", 30-річний Марк Мармілєв і 27-річний Максим Чухарєв, які "розробляли і обслуговували технологічну інфраструктуру Liberty".

42-річний Ахмед Ясін Абдельгані і 28-річний Аллан Естебан Ідальго Хіменес, які поки що переховуються, є громадянами Коста-Ріки.

Усім їм теоретично загрожує до 20 років в'язниці за змову з метою відмивання грошей і до п'яти років за переказ грошей без належної ліцензії.

Іспанська влада готова передати США документи і носії інформації, вилучені під час обшуків трьох помешкань і офісів п'яти компаній, пов'язаних з цією справою.

Артура Будовського арештували в Іспанії, він чекає екстрадиції в США. Володимира Каца арештували в Брукліні.

У 2006 році Будовського і Каца вже притягували до відповідальності за переказ грошей без належної ліцензії через компанію Gold Age, яка використовувала модну тоді віртуальну валюту E-Gold.

Тоді обвинувачувані відбулися умовним засудженням до п’яти років та виплатою компенсації, яка за словами тодішнього адвоката Будовського, колишнього одесита Ігоря Неймана, була "копійчаною".

Артур Будовський невдовзі переїхав до Коста-Ріки і у 2006 році заснував Liberty Reserve, яка пропонувала аналогічні послуги, але на умовах майже повної анонімності.

Відкриваючи рахунок, нові клієнти повинні були повідомити своє ім'я, дату народження, місце проживання та адресу електронної пошти, але, на відміну від звичайних банків, компанія не вимагала у них документів.

Тому, за словами прокурорів, клієнти нерідко відкривали рахунки під вигаданими іменами, такими як Russia Hackers ("Російські хакери") або Hacker Account ("Рахунок хакера").

Компанія стягувала плату до 2,99 долара за переказ грошей іншому користувачеві, а за 75 центів клієнт міг заховати номер свого рахунку, таким чином транзакція робилася практично безслідною.

За словами прокурорів, Liberty "додавала ще один рівень анонімності", забороняючи клієнтам переказувати їй гроші безпосередньо, наприклад, через кредитні картки. Вона оперувала віртуальними грошима, а реальну валюту клієнти мали переказувати стороннім "обмінникам".

За словами прокурорів, такі обмінники здебільшого були розташовані в країнах, де влада недостатньо строго контролює систему грошових переказів, наприклад у Малайзії, Росії, Нігерії та В'єтнамі.

Використання обмінників дозволяло Liberty уникати отримання будь-якої інформації про клієнтів через банківські перекази або інші транзакції, які залишають за собою паперовий слід.

Така система, зауважує New York Times, зробила Liberty "першорядним банком для кіберзлочинців і сприяла широкому діапазону злочинної діяльності онлайн".

За словами газети, влада США не зустрічала іншої системи, яка б діяла в таких гігантських масштабах.

ВВС Україна