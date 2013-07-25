Росія просить Інтерпол оголосити боса Магнітського в міжнародний розшук

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-центр МВС Росії.

"Російське Бюро Інтерполу на вимогу Генеральної прокуратури спрямувало до Генерального секретаріату організації запит про оголошення в міжнародний розшук Вільяма Браудера. Він звинувачується у скоєнні тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 159 КК Росії (шахрайство в особливо великому розмірі)", - сказав представник МВС.

11 липня Тверський суд Москви заочно засудив Вільяма Браудера до 9 років позбавлення волі за ухилення від сплати податків на суму більше 522 млн рублів. Також, згідно з вироком суду, Браудер позбавлений права займатися підприємницькою діяльністю протягом 2 років.

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Федеральний суддя Ігор Алісов визнав провину Браудера та аудитора фонду Сергія Магнітського в інкримінованому злочині. Згідно з вироком, Магнітський діяв в інтересах Браудера, організувавши "ухилення від сплати податків за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі".

Раніше Британія відмовила Росії у видачі Браудера.