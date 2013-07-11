Правозахисник: посмертний вирок Магнітському - вершина абсурду

«Сьогоднішнє рішення - це вершина абсурду. Це ще одне свідчення глибоких проблем у сфері правосуддя в Росії і часто нездоланних перешкод на шляху тих, хто сподівається добитися справедливості», - заявив УНІАН голова російського представництва Amnesty International Сергій Нікітін.

За його словами, російське законодавство допускає можливість завершення кримінального розслідування щодо померлого підозрюваного, але тільки в тому разі, коли на цьому наполягає його родина. Прокуратура скористалася цим положенням, щоб відновити кримінальне переслідування юриста вже після його смерті, незважаючи на заперечення з боку його сім'ї і однозначну і послідовну відмову близьких Магнітського від участі в слідстві і суді від його імені. У зв'язку з їх відмовою Магнітському було призначено адвоката державою, але навіть держзахисник, як повідомляється, назвав процес над померлим у СІЗО юристом незаконним.

Нікітін нагадав, що Магнітський помер в ув'язненні 2009 року за обставин, що викликали серйозне занепокоєння стосовно того, що його смерть була результатом тортур або іншого жорстокого поводження, зокрема ненадання необхідної медичної допомоги, а також застосування спецзасобів і заходів фізичного примусу у відповідь на його скарги на нестерпний біль. Ці обставини не були ефективно розслідувані, і ніхто не зазнав відповідальності у зв'язку з його смертю.

«Замість неупередженого і об'єктивного розслідування обставин і причин смерті Магнітського в СІЗО, замість виявлення можливих винних з числа тих, хто дотепер розпоряджається долями людей, що утримуються під вартою, сили російського кримінального правосуддя були кинуті на те, щоб довести винність померлого. Це небезпечний прецедент, особливо в умовах подальшого погіршення ситуації з правами людини в Росії», - наголосив Нікітін.

Як повідомляв УНІАН, відносини між Росією і США загострилися після того, як Сенат Конгресу 6 грудня 2012 року прийняв закон, що передбачає запровадження візових санкцій проти росіян, імовірно відповідальних за смерть Магнітського в СІЗО.

Сьогодні, 11 липня, московський суд виніс постанову щодо аудитора фонду Hermitage Capital Магнітського, визнавши його винним у кримінальній справі і припинивши справу у зв'язку з його смертю.

Суд також заочно засудив голову фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера до 9 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

За даними слідства, Магнітський тільки від імені ТОВ "Камея" незаконно придбав за нижчою внутрішньоринковою ціною більш як 130 млн. акцій ВАТ "Газпром" на суму не менше 2 млрд рублів, чим заподіяв збиток Росії в особливо великому розмірі.