В Іспанії машиніста розбитого потяга взяли під варту просто у шпиталі

"Суддя ухвалив, аби поліція взяла свідчення у машиніста в госпіталі, де він перебуває під вартою", - цитує заяву Верховного суду регіону Галісія РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Імовірно, потяг зійшов з рейок через те, що не вписався в крутий поворот. За повідомленнями агентства EFE, машиніст в бесіді з представником уряду Галісії підтвердив, що поїзд рухався зі швидкістю 190 кілометрів на годину за максимально дозволеної на даній ділянці - 80 кілометрів на годину.

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Нагадаємо, аварія сталася неподалік від залізничної станції міста Сантьяго-де-Компостела, столиці іспанського автономної спільноти Галісія, у середу ввечері. Внаслідок аварії загинули 80 людей, 178 отримали поранення.