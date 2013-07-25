Опублікована зйомка катастрофи поїзда в Іспанії (відео)

Аварія, жертвами якої стали майже 80 людей, була записана однією з камер спостереження, встановлених на шляхах. На відеозаписі видно, що потяг зійшов з рейок на повороті.

У Галісії, де сталася аварія, оголошено семиденну жалобу за загиблими. В результаті аварії загинули, за різними даними, 77-78 осіб, ще понад 140 отримали поранення, передає Лента.ру.

Аварія сталася недалеко від станції Сантьяго-де-Компостела (автономний регіон Галісія) ввечері 24 липня. Потяг, що зійшов з рейок, прямував з Мадрида в Ферроль і в момент катастрофи наближався до кінцевого пункту маршруту. У поїзді знаходилися 218 пасажирів і кілька співробітників залізниць.