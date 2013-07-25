Машиніст іспанського поїзда: Я ще живий, але сподіваюся, що помру

Машиніст потягу, який зійшов з рейок в Іспанії, підтвердив, що поїзд рухався із швидкістю 190 кілометрів за годину при максимальній дозволеній на цій ділянці 80 кілометрів за годину, пише у четвер іспанське агентство EFE з посиланням на обізнане джерело.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Аварія сталася ввечері 24 липня недалеко від залізничної станції міста Сантьяго-де-Компостела - столиці іспанського автономного співтовариства Галісія. Всі вагони потягу перекинулися, а передостанній був повністю зруйнований. У цілому в потягу на момент аварії перебувало 218 пасажирів. За уточненими даними, загинуло 78 людей, ще 143 дістали поранення, стан 20 з них оцінюється як критичний.

Припущення про те, що потяг зійшов з рейок через те, що на великій швидкості не вписався в крутий поворот, з'явилися майже відразу після аварії. За інформацією агентства, у факті перевищення швидкості машиніст признався в розмові з представником уряду Галісії.

Як повідомляє ТСН.ua з посиланням на іспанський сайт El Pais, машиніст вийшов на зв'язок по рації, яка в кабіні дотепер функціонує. Він розповів, що уламки затиснули його в кабіні, зламавши кілька ребер. У розмові з рятувальниками він признався, що винен в аварії. "Ми люди, ми всі люди. Це через мене сталася аварія. Я перевищив швидкість. Я тут ще живий, але сподіваюся, що помру, тому що смерть пасажирів саме на моїй совісті", - сказав він.

За словами машиніста, він зайшов на поворот на швидкості 190 км/год, при тому, що дозволена швидкість на цій ділянці - 80 км/год. При цьому машиніст не пояснив причини перевищення швидкості.