В України є 40 днів, щоб надати Франції досьє на Аблязова - джерело

На весь час суду обвинувачений у причетності до розкрадань у БТА-банку активів на суму в шість мільярдів доларів Аблязов, швидше за все, залишиться під вартою, повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело, близьке до слідства.

Екс-голова ради директорів БТА-банку Аблязов був затриманий 31 липня у Франції поблизу міста Канн. Суд Екс-ан-Провансу в даний час вирішує питання про його екстрадицію. Видати банкіра-втікача вимагають Казахстан, РФ і Україна. При цьому угоди про екстрадицію між Казахстаном і Францією немає, екстрадиція до Росії можлива, однак тут існують деякі обмеження, у зв'язку з чим передусім розглядається можливість видачі Аблязова Україні.

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"Я боюся, що не можу офіційно коментувати ... Але Аблязов перебуває під вартою, і, швидше за все, залишиться під вартою деякий час", - розповів співрозмовник агентства.

Раніше адвокат Аблязова Бруно Ребсток заявляв, що захист екс-голови ради директорів БТА-банку буде домагатися його звільнення до винесення рішення про екстрадицію із Франції. За його словами, Аблязов буде виступати проти задоволення запиту про екстрадицію, який, на думку затриманого, "має явно політичний характер і не має нічого спільного із судовою процедурою".

Раніше стало відомо, що Аблязова виявили у Франції і заарештувализа інформацією, переданою банком французькій владі. Приводом для арешту став ордер Інтерполу, випущений на запит України. При цьому, за даними джерел, Аблязов був знайдений після того, як банк відстежив контакти людини, пов'язаної з утікачем. БТА-банк при цьому зазначає, що Аблязов повинен залишатися під вартою тому, що може спробувати втекти і розсіяти присвоєні активи.