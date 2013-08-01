Аблязова можуть екстрадувати з Франції не до Казахстану, а в Україну - ЗМІ

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

Суд французького міста Екс-ан-Прованс вивчає можливість екстрадиції екс-глави ради директорів БТА Банку громадянина Казахстану Мухтара Аблязова в Україну, оскільки між Астаною і Парижем немає угоди про екстрадицію, а можливості екстрадиції його в РФ обмежені.

"Угоди про екстрадицію між Казахстаном і Францією немає, екстрадиція до Росії можлива, однак (у разі Аблязова) існують деякі обмеження. Зараз ми розглядаємо можливість видачі Аблязова в Україну, де також були представлені інтереси БТА Банку", - цитує агентство Франс Прес представника суду Соланж Легра (Solange Legras).

"Суддя повідомить його, що він є персоною, яка підлягає екстрадиції", - цитує агентство Рейтер представника суду. Очікується, що питання про екстрадицію Аблязова буде вирішено вже в четвер.

50-річний Аблязов був затриманий 31 липня у Франції поблизу міста Канни спеціальним підрозділом поліції.

Казахстан також вимагає екстрадиції Аблязова, який отримав притулок у Великобританії, звинувачуючи його у фінансових порушеннях на загальну суму понад 6 мільярдів доларів. Високий суд Лондона в лютому 2012 року засудив Аблязова до 22 місяців ув'язнення за виявлену їм неповагу до розпоряджень суду. Однак Аблязов віддав перевагу переховуванню від правосуддя.

За даними генпрокуратури Казахстану, діяльність Аблязова та його спільників також є "предметом кримінального розслідування правоохоронних органів Кіпру, Угорщини та Латвії, уповноваженими органами Ірландії та Фінляндії проводяться перевірки діяльності афілійованих з Аблязовим компаній".