ЗМІ: У Франції заарештували банкіра Аблязова, розшукуваного у чотирьох країнах

Екстрадують його, очевидно, в Казахстан, громадянином якого є Аблязов і де він скоїв свої основні злочини. Політичний притулок, отриманий ним у Великобританії, цьому навряд чи завадить, оскільки банкір порушував закони і в цій країні, повідомляє КоммерсантЪ-Украина.

За даними видання, Мухтара Аблязова затримали в приватному будинку в передмісті Канна. Операцію проводила фінансова поліція за підтримки загону спецназівців. Поліцейським знадобилося немало часу, аби переконатися в тому, що це саме голова БТА Банку Мухтар Аблязов, оскільки у нього було знайдено кілька паспортів на чужі імена.

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Найближчим часом суд посадить Аблязова у в'язницю під так званий передекстрадиційний арешт. Проте французькі адвокати банкіра готові запропонувати суду за його звільнення велику заставу та поруки. Вони стверджують, що проблеми Аблязова пов'язані з політичними переслідуваннями його як прихильника та головного спонсора казахстанської опозиції. При цьому захисники звертають увагу на те, що політичну складову у справі їх клієнта вже визнала Великобританія, що надала йому притулок у 2011-му році.

Нагадаємо, влада Казахстану розшукують пана Аблязова за розкрадання $ 5 млрд із БТА Банку - раніше він був найбільшим приватним банком цієї країни. У лютому 2009 року БТА Банк, опинився в складній фінансовій ситуації, був націоналізований владою Казахстану, а Мухтар Аблязов, побоюючись арешту, втік до Лондона.

Пізніше до розшуку Аблязова за різні махінації приєдналися Україна, Росія та Киргизстан.