Сьогодні президенти Латвії, Литви, Естонії та США оприлюднять спільну заяву

Під час зустрічі велику увагу також приділять геополітичним змінам і процесам , які становлять загрозу регіональній безпеці. Президенти країн Балтії та США обговорять економічну співпрацю й переговори Європейського союзу з США про трансатлантичну торгову угоду. Після зустрічі планується оприлюднити спільну заяву президентів Литви, Латвії, Естонії та США, повідомляє РІА Новости.

Важливим акцентом зустрічі стане обговорення можливостей диверсифікації джерел постачання енергії. В Америці після сланцевої революції з'явилася можливість експортувати значні обсяги зрідженого газу, ціна на який нижча за європейську. Це особливо актуально для Литви, яка будує термінал зрідженого газу. В даний час Конгрес і Сенат США обговорюють поправки до законів, які дозволили б полегшити експорт природного газу в країни, що є партнерами по НАТО.

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"Символічно, що ми зустрічаємося через 15 років після підписання хартії між Балтійськими країнами та США. Окреслені тоді основні цілі сьогодні вже досягнуті. У справі забезпечення військової, енергетичної, кібернетичної та економічної безпеки сьогодні ми все ще стикаємося з новими викликами" , - сказала напередодні візиту президент Литви Даля Грібаускайте.

Перед зустріччю в Білому домі з Бараком Обамою президенти Литви, Латвії та Естонії Даля Грібаускайте, Андріс Берзіньш і Тоомас Хендрік Ільвес обговорять найактуальніші питання Балтійського регіону в рамках тристоронньої робочої зустрічі та зустрічі з віце-президентом США Джо Байденом.