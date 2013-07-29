Обама дорогою до Путіна зустрінеться з президентами балтійських країн

Президент США Барак Обама 30 серпня зустрінеться з главами країн Балтії, передає РІА Новости з посиланням на Франс Прес.

На зустрічі з американським президентом будуть присутні президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес, Литви - Даля Грібаускайте та Латвії - Андріс Берзіньш.

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"Чотири лідери обговорять широкий спектр питань, що становлять взаємний інтерес, включаючи регіональне партнерство в області спільних викликів, енергетичну безпеку, трансатлантичну торгівлю, оборону та співробітництво в кібернетичній сфері", - йдеться в заяві Білого дому.

Зазначається, що зустріч відбудеться напередодні саміту G20, який пройде в Санкт-Петербурзі 5-6 вересня.