Іран: Ми хочемо позбавити наш регіон від зброї масового знищення
Іран підтримав ініціативу Росії, яка запропонувала передати всю хімічну зброю в Сирії під міжнародний контроль, щоб уникнути військової операції проти Дамаска
Про це повідомляють у вівторок західні інформагентства з посиланням на офіційного представника іранського МЗС, передає РІА Новости.
"Іран вітає ініціативу (Росії), яка спрямована на запобігання будь-яким військовим діям. Ми хочемо, щоб наш регіон був позбавлений від зброї масового знищення. Ці зусилля також повинні стосуватися хімічної зброї, якої володіють сирійські повстанські угрупування", - заявила журналістам офіційний представник МЗС Ірану Марзійе Афхам.
На тему: Москва закликає Сирію передати хімзброю під міжнародний контроль
У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Дамаск передати хімзброю під міжнародний контроль, домовитися про знищення арсеналу і приєднання до Організації з заборони хімічної зброї. Влада Сирії заявила про свою згоду. Президент США Барак Обама висловив інтерес до пропозиції Росії.
Пізніше про зацікавленість у даній ініціативі заявила Японія.