Іран: Ми хочемо позбавити наш регіон від зброї масового знищення

Про це повідомляють у вівторок західні інформагентства з посиланням на офіційного представника іранського МЗС, передає РІА Новости.

"Іран вітає ініціативу (Росії), яка спрямована на запобігання будь-яким військовим діям. Ми хочемо, щоб наш регіон був позбавлений від зброї масового знищення. Ці зусилля також повинні стосуватися хімічної зброї, якої володіють сирійські повстанські угрупування", - заявила журналістам офіційний представник МЗС Ірану Марзійе Афхам.

На тему: Москва закликає Сирію передати хімзброю під міжнародний контроль

У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Дамаск передати хімзброю під міжнародний контроль, домовитися про знищення арсеналу і приєднання до Організації з заборони хімічної зброї. Влада Сирії заявила про свою згоду. Президент США Барак Обама висловив інтерес до пропозиції Росії.

Пізніше про зацікавленість у даній ініціативі заявила Японія.