Японія позитивно сприйняла пропозицію Росії щодо Сирії

Про це повідомив у вівторок на прес-конференції в Токіо генеральний секретар уряду Есіхіде Суга, передає РІА Новости.

"Ми сприймаємо пропозиції Росії позитивно , хоча ще необхідно уточнити (деякі ) деталі. Ми уважно вивчимо зміст пропозиції і будемо стежити за реакцією сирійського уряду, а також тісно співпрацювати з усіма зацікавленими країнами" , - сказав Суга.

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У понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Дамаск передати хімічну зброю під міжнародний контроль, домовитися про подальше знищення арсеналу і приєднання до Організації по заборону хімічної зброї. Влада Сирії заявила про свою згоду. Президент Обама висловив інтерес до пропозиції Росії.

У Японії сприймають цю пропозицію як реальну можливість уникнути військової операції в Сирії. Японські офіційні особи уникають однозначних висловлювань в питанні про реакцію Японії в разі , якщо США почнуть військову операцію в Сирії. Однак, на думку урядових джерел, висловивши підтримку США як своєму основному союзникові , вона постарається утриматися від більш активних дій, не бачачи в них для себе реальної вигоди та перспективи.