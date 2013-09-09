Москва закликає Сирію передати хімзброю під міжнародний контроль

"Якщо встановлення міжнародного контролю над хімічною зброєю в цій країні дасть змогу уникнути ударів, то ми негайно включаємося в роботу з Дамаском", - сказав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

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Про це повідомляє РІА Новости.

"Закликаємо сирійське керівництво не тільки домовитися про постановку місць зберігання хімічної зброї під міжнародний контроль, а й про подальше знищення, а також про повноцінне приєднання до організації із заборони хімічної зброї", - заявив міністр.

За його словами, Росія вже передала свою пропозицію міністрові закордонних справ Сирії, який перебуває в Москві. "І розраховуємо на швидку і, сподіваюся, на позитивну відповідь", - підсумував Лавров.

Як повідомляв УНІАН, загострення ситуації в Сирії сталося після 21 серпня, коли ряд ЗМІ повідомили про масштабне застосування військами уряду хімічної зброї в околицях Дамаска. Сирійська влада відкинула ці звинувачення. Президент США Барак Обама добивається від конгресу схвалення військової операції проти Сирії у зв'язку з подіями 21 серпня, коли, за даними американської розвідки, загинуло більш як 1,4 тисячі людей.