Хімзброю Сирії планують знищити до середини наступного року

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі за підсумками переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, інформуючи про план дій щодо передачі хімічної зброї Сирії під міжнародний контроль.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, Керрі сказав, що було встановлено приблизну кількість хімзброї, що перебуває у розпорядженні уряду Башара Асада.

За словами держсекретаря США, Сирія має впродовж тижня надати повний список хімічних озброєнь, які має в своєму розпорядженні, і надати доступ інспекторам до листопада. Він наголосив, що Сирія зобов'язана надати міжнародним групам повний і необмежений доступ до всіх об'єктів. Планується, що всю хімічну зброю Сирії буде знищено до середини 2014 року.

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Лавров у свою чергу згадав, що угода була досягнута завдяки взаємним поступкам і професіоналізму. Він відзначив, що в запропонованій угоді немає згадки про можливість військового удару на той випадок, якщо Сирія не виконає домовленостей.