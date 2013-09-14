Росія та США домовилися про нагляд над хімзброєю Сирії

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі сьогодні - в третій день переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За словами Керрі, Москва і Вашингтон домовилися про те, якого типу хімічну зброю має бути вивезено із Сирії та знищено.

Про це повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Дамаск має впродовж тижня представити повний список хімічної зброї, яку має в своєму розпорядженні на даний момент.

Передбачається, що угода набуде чинності після ухвалення резолюції ООН, в якій будуть зазначені санкції на той випадок, якщо Сирія не виконає своїх зобов'язань.

На тему: ООН має сумніви щодо того, що Сирія відмовиться від хімзброї

Раніше генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що на початку наступного тижня інспектори ООН представлять Радбезу доповідь, яка цілком підтвердить факт використання хімзброї в передмісті Дамаска в серпні цього року.