Розвідники викрили Сирію у переховуванні хімзброї - ЗМІ

Про це пише Лента.ру з посиланням на The Wall Street Journal, який наводить дані проінформованих джерел.

Зараз таких складів налічується приблизно півсотні.

Згідно з цими даними, сирійський Підрозділ- 450, що відповідає за хімічну зброю, приступив до розосередження запасів отруйних речовин кількома тижнями раніше, коли США почали підготовку до нанесення ударів по урядовим об'єктам. Головним завданням запланованої операції у Вашингтоні називали «зниження можливостей сирійської армії щодо застосування хімзброї».

Розвідники вважають, що знають більшість місць зберігання сирійської хімзброї, однак на їх думку, результатом його розосередження може стати виведення з поля спостереження частини отрут і засобів їх доставки. За інформацією влади США, у своєму розпорядженні Дамаск має не менше тисячі тонн бойових отруйних речовин.

Для спостереження за сирійською хімзброєю та засобами її доставки США використовують супутники. Однак по знімках із космосу не завжди можна зрозуміти, що саме знаходиться у вантажівках, що перевозять майно Підрозділа-450 країною. Через це американці визнають, що знають про місцезнаходження хімзброї менше, ніж кілька місяців тому, коли майже вся вона зберігалася на двох великих складах на заході Сирії.

Підрозділ-450 вважається однією з найбільш засекречених структур в Сирії. Вона підпорядковується безпосередньо керівництву країни, а всі службовці в ній є алавітами - одновірцями президента Башара Асада.

США оголосили про намір завдати удару по Сирії після 21 серпня, коли в передмістях Дамаска не менше 1400 осіб загинули внаслідок отруєння невідомим газом. Американці звинуватили в цьому сирійські урядові сили і пообіцяли «покарати» уряд Башара Асада, хоча він і заперечував свою причетність до атаки.

Удар, до якого готувалися США, було відкладено на невизначений час, коли Сирія пообіцяла відмовитися від своєї хімічної зброї в обмін на ненапад. У Вашингтоні заявили, що «готові вивчити» цю можливість.