У Китаї автобус впав із моста, вісім людей загинули
15:38, 15 вересня 2013Світ
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У південно-західній китайській провінції Сичуань у повіті Цюсянь внаслідок автокатастрофи з моста впав автобус.
У ДТП з автобусом загинуло 8 людей / Фото : trucks.autoreview.ru
За наявною інформацією, транспортний засіб зіткнувся з вантажним автомобілем. Всього в автобусі перебували 24 людини.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, вісім людей загинули, 12 отримали травми.
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Обставини й причини трагедії з`ясовуються.
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