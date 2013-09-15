У Китаї автобус впав із моста, вісім людей загинули

У південно-західній китайській провінції Сичуань у повіті Цюсянь внаслідок автокатастрофи з моста впав автобус.

За наявною інформацією, транспортний засіб зіткнувся з вантажним автомобілем. Всього в автобусі перебували 24 людини. Як повідомляє ІТАР-ТАСС, вісім людей загинули, 12 отримали травми. Читайте також: Автобус з угорськими баскетболістками потрапив в серйозну автокатастрофу Обставини й причини трагедії з`ясовуються.

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