У Китаї автобус впав із моста, вісім людей загинули

15:38, 15 вересня 2013
Світ
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У південно-західній китайській провінції Сичуань у повіті Цюсянь внаслідок автокатастрофи з моста впав автобус.

автобус китай / Фото : trucks.autoreview.ru

За наявною інформацією, транспортний засіб зіткнувся з вантажним автомобілем. Всього в автобусі перебували 24 людини. 

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, вісім людей загинули, 12 отримали травми.

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Обставини й причини трагедії з`ясовуються.

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