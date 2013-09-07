Автобус з угорськими баскетболістками потрапив в серйозну автокатастрофу
Автобус з жіночим баскетбольним клубом "Дьєр" (Угорщина) потрапив в серйозну автокатастрофу, в результаті якої загинули менеджер клубу Петер Таподі і головний тренер команди Фазі Акос.
Трагедія сталася, коли команда їхала на гру в місто Шопрон.
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Легковий автомобіль вискочив на стрічну смугу, а водій автобуса спробував уникнути зіткнення і звернув у бік, після чого транспортний засіб з командою впав у канаву. В результаті трагедії менеджер загинув на місці, а головного тренера команди було доставлено до лікарні на вертольоті, але втратив дуже багато кров і помер, передає РІА Новости з посиланням на угорське видання Kisalfold.
За інформацією видання, сербська баскетболістка Наташа Ковачевич одержала серйозні пошкодження ніг, через що їй зробили ампутацію. Ще 15 осіб, які перебували в автобусі, дістали травми різного ступеня тяжкості.
На офіційному сайті угорської команди підтвердили загибель Таподі, але інформацію щодо здоров'я інших членів колективу не повідомили.
Баскетбольний клуб "Дьєр" в жіночій Євролізі потрапив до групи А.