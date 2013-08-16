ЗМІ: Українці масово відмовляються від путівок до Єгипту

Після введення коммендантскої години в Єгипті українці відмовляються від своїх путівок на курорти країни, але повертають гроші за путівки далеко не всім.

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"Я замовляв тур в кінці липня, а летіти разом з двома дітьми мав вчора вночі. Але тут ввели комендантську годину, і я вирішив не ризикувати і відмовитися від поїздки. Тим більше що спочатку в турфірмі ми домовлялися, що в разі чого я зможу змінити напрям ", - розповів Вестям киянин Олександр Антонов. - У результаті вчора вранці я прийшов до турфірми, але поміняти тур мені відмовилися. Я відправив їм листа, а вони відповіли, що ануляція можлива зі штрафом у розмірі 100% вартості туру».

У турфірмі цю ситуацію коментувати відмовилися, а в Асоціації лідерів турбізнесу кажуть, що такий випадок не поодинокий.

«Якщо не вдалося досягти домовленостей з туроператором і турист вважає, що його права порушені, можна йти до суду. Але, швидше за все, такий процес буде програно, адже ситуація в Єгипті не залежить від туроператора. А повернути гроші за день вильоту неможливо - їх немає на рахунках туроператора, вони вже пішли авіакомпанії і готелю, - пояснює спікер Асоціації Юлія Олійник. - Рекомендую людям звертатися до своїх туроператорам з питань відмов якомога раніше - так буде більше шансів поміняти тур на інший або повернути гроші». Втім, юристи кажуть, що дарувати свої гроші турфірмі не варто.

«Як правило, ті кажуть, що вже олатили готелі, але на ділі лише бронюють їх, а гроші у них залишаються, - каже правозахисник Едуард Багіров. - Якщо фірма відмовляється повернути вартість путівки, вимагайте звіт, що гроші за ваш тур вже пішли. Якщо немає звіту, пригрозіть, що напишете скаргу до прокуратури, податкову або держагентство з питань туризму і курортів. Адже турфірма тут порушує права споживача, приховує доходи, не показуючи витрат. Навряд чи керівництву захочеться приймати купу перевірок».

Якщо гроші вже перераховані, то вимагайте повернути 70% від ціни квитка, не менше 30% за готель (це частина за невикористані туристом засоби гігієни, харчування), а також суму, яка становить навар турфірми - приблизно 30% від повної вартості туру. Хоча є надія, що українцям, які залишилися без відпустки, не доведеться воювати з турфірмами. Туроператори разом з авіакомпаніями зараз вирішують, яким чином виплачувати компенсації.

Всього в Єгипті зараз перебуває, за даними Асоціації лідерів турбізнесу, не менше 10 тис. наших відпочивальників.