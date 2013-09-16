В Японії через наближення тайфуну готуються до евакуації понад 10 тисяч жителів
00:52, 16 вересня 2013Світ
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Понад 10 тисяч жителів японського острова Хонсю одержали рекомендації про евакуацію через наближення тайфуну «Ман-І».
Тайфун «Ман-І» рухається уздовж Японського архіпелагу зі швидкістю 30 кілометрів за годину /фото НАСА
В префектурі Вакаяма через потужні зливи рекомендовано евакуюватися майже 5 тисячам осіб, у префектурі Кіото – 7 тисячам людейпередає РІА Новости з посиланням на місцеву владу.
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За попередніми даними, вже є постраждалі від шквалистого вітру.
Тайфун «Ман-І» рухається уздовж Японського архіпелагу на північний схід зі швидкістю 30 кілометрів за годину, набираючи силу.
Тиск в центрі тайфуну становить 975 гектопаскалів. Швидкість вітру при поривах досягає 40 метрів за секунду. Як очікується, до середини дня у понеділок він може наблизитися до японської столиці.
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