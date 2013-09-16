В Японії через наближення тайфуну готуються до евакуації понад 10 тисяч жителів

В префектурі Вакаяма через потужні зливи рекомендовано евакуюватися майже 5 тисячам осіб, у префектурі Кіото – 7 тисячам людейпередає РІА Новости з посиланням на місцеву владу.

На тему: Японія постраждала від тайфуна: є потерпілі

За попередніми даними, вже є постраждалі від шквалистого вітру.

Тайфун «Ман-І» рухається уздовж Японського архіпелагу на північний схід зі швидкістю 30 кілометрів за годину, набираючи силу.

Тиск в центрі тайфуну становить 975 гектопаскалів. Швидкість вітру при поривах досягає 40 метрів за секунду. Як очікується, до середини дня у понеділок він може наблизитися до японської столиці.