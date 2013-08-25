Майже півмільйона людей постраждали від тайфуну "Трамі" в Китаї (відео)

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

Через негоду, за даними поліції, загинула одна людина, більше двох тисяч гектарів сільськогосподарських угідь затоплені, близько 150 будинків у центральній провінції Хунань зруйновано. Із сусідніх провінцій також надходять дані про руйнування будівель та інфраструктури. Всього в провінції Хайнань від негоди постраждали понад 360 тисяч осіб, в Гуансі-Чжуанському автономному регіоні - більше 125 тисяч осіб.

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За попередніми даними, прямий економічний збиток від "Трамі" оцінюється в 1 мільярд юанів (163 мільйони доларів).

"Трамі" налетів у ніч на четвер на узбережжіясхідно-китайської провінції Фуцзянь. Тайфун приніс сильні опади: в 11 повітах провінції випало до ранку четверга більше 100 міліметрів опадів, а в повіті Пінтань - 338,2 міліметра. Потім циклон став рухатися на захід і південь, пошкоджуючи сільськогосподарські угіддя та позбавляючи людей даху над головою.