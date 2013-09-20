Путін: РФ побоюється потоку товарів з третіх країн під маркою молдавських та українських

"У нас є ще підозри, що під виглядом того ж молдавського або українського товару підуть товари третіх країн, ось що нас турбує", - сказав Путін на зустрічі з членами дискусійного клубу "Валдай", пише РІА Новости.

На тему: Росія заборонила ввезення молдавського вина

Президент додав, що "тут немає нічого пов'язаного зі спробою чинити тиск на суверенне право приймати рішення".

Російська сторона закликає "подивитися на все, порахувати, а якщо наші аргументи наші колеги вважатимуть неспроможними, не ображатися на нас за те, що ми змушені будемо, захищаючи свої інтереси, вводити певні обмеження", - зазначив він.

Раніше в п'ятницю Путін ще раз попередив Київ, що Росія буде захищати свій ринок від дешевих українських товарів, які можуть хлинути на нього після створення зони вільної торгівлі України з ЄС. Про необхідність додаткових захисних заходів для російського ринку говорили багато російські чиновники та експерти.