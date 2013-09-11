Росія заборонила ввезення молдавського вина

Повідомляється, що протягом останніх днів Росспоживнагляд виявив 8 партій коньяку та вина, які не відповідають вимогам безпеки. У продукції були виявлені небезпечні речовини, зокрема дибутилфталат, при цьому в окремих партіях норми з їх вмісту були перевищені в 80-90 разів, передає ИТАР -ТАСС.

Всього з Молдови в РФ з початку 2013 року, ввезено 3901 партія алкогольної продукції і виноматеріалів загальним обсягом 25 млн літрів. У 2006 році Росія вже вводила ембарго на постачання молдавського вина. До ембарго молдавські вина займали близько 60% російського ринку, в даний час їм вдалося повернути не більше 10%.

В уряді Молдавії вивчають причини введення Росспоживнаглядом ембарго на постачання виноробної продукції. «Я попросив фахівців міністерства економіки та Мінсільгоспу дуже об'єктивно оцінити ситуацію. Ми повинні зрозуміти, що відбувається насправді. Для мене дуже важливо з'ясувати, де закінчуються технічні аспекти і починаються політичні. Визнаю, що повної ясності немає» , - заявив віце-прем'єр, міністр економіки країни Валерій Лазер.

Раніше міністр сільського господарства і харчової промисловості Молдови Василь Бумаков повідомив, що в ході проведених ним минулого тижня в Москві переговорів вдалося зняти низку претензій до якості молдавських вин: «Питання про ембарго навіть не піднімалося - ми обговорювали в Москві заходи, які треба вжити, аби задовольнити вимоги щодо підвищення якості експортованих до Росії вин».

29 липня Росспоживнагляд заявив про введення заборони на постачання до Росії продукції чотирьох кондитерських фабрик компанії Roshen - київської, вінницької, маріупольської і кременчуцької.

Головний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко сказав, що український шоколад не відповідає стандартам якості. Зокрема, за його словами, в молочному шоколаді був виявлений бензопірен - речовина першого класу небезпеки.