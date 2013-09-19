Путін "прямо і чесно" попередив Україну про наслідки євроінтеграції

Президент Росії Володимир Путін вважає, що якби Україна спочатку приєдналася до Митного союзу (МС), то потім, координуючи зусилля, можна було б добитися кращих умов співпраці з Європою.

"Ми вважаємо, що, якби Україна приєдналася до МС, а потім би ми скоординували свої загальні зусилля і вели б переговори з європейцями, - у нас би було більше шансів вимовити кращі умови у торгових і економічних взаєминах з Європою, яка залишається нашим головним торговим партнером", - сказав у четвер Путін, виступаючи на засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай", повідомляє РІА Новости.

"У цьому сенсі ми вважаємо, що це відповідало б загальним інтересам - і нашим, і українським", - пояснив президент РФ.

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У той же час президент РФ заявив, що "вибирати пріоритети і союзників - суверенне право Києва".

"Якщо рівень митного захисту ще більше буде знижений в Україні, то в Україну хлинуть хороші за якістю і дешеві за ціною європейські товари, і вони будуть з внутрішнього ринку видавлювати товари українського виробництва. Куди?" - сказав Путін.

"Ми тому заздалегідь попереджаємо. Ми говоримо - це ваш вибір, ми всі розуміємо, але майте на увазі, ми змушені будемо захищати свій ринок, вводити інструменти захисту. Ми про це прямо і чесно вам говоримо", - додав він.

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Раніше Путін заявляв, що Росія з повагою поставиться до рішення України укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, але буде змушена в цьому випадку вжити заходів щодо захисту власних економічних інтересів. Про необхідність додаткових захисних заходів для російського ринку говорили багато російських чиновники та експертів.