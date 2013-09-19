Путін "прямо і чесно" попередив Україну про наслідки євроінтеграції
Президент РФ Володимир Путін ще раз попередив Київ, що Росія буде захищати свій ринок від дешевих українських товарів, які можуть хлинути на нього після створення зони вільної торгівлі України з ЄС.
Президент Росії Володимир Путін вважає, що якби Україна спочатку приєдналася до Митного союзу (МС), то потім, координуючи зусилля, можна було б добитися кращих умов співпраці з Європою.
"Ми вважаємо, що, якби Україна приєдналася до МС, а потім би ми скоординували свої загальні зусилля і вели б переговори з європейцями, - у нас би було більше шансів вимовити кращі умови у торгових і економічних взаєминах з Європою, яка залишається нашим головним торговим партнером", - сказав у четвер Путін, виступаючи на засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай", повідомляє РІА Новости.
"У цьому сенсі ми вважаємо, що це відповідало б загальним інтересам - і нашим, і українським", - пояснив президент РФ.
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У той же час президент РФ заявив, що "вибирати пріоритети і союзників - суверенне право Києва".
"Якщо рівень митного захисту ще більше буде знижений в Україні, то в Україну хлинуть хороші за якістю і дешеві за ціною європейські товари, і вони будуть з внутрішнього ринку видавлювати товари українського виробництва. Куди?" - сказав Путін.
"Ми тому заздалегідь попереджаємо. Ми говоримо - це ваш вибір, ми всі розуміємо, але майте на увазі, ми змушені будемо захищати свій ринок, вводити інструменти захисту. Ми про це прямо і чесно вам говоримо", - додав він.
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Раніше Путін заявляв, що Росія з повагою поставиться до рішення України укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, але буде змушена в цьому випадку вжити заходів щодо захисту власних економічних інтересів. Про необхідність додаткових захисних заходів для російського ринку говорили багато російських чиновники та експертів.