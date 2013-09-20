США відмовилися видати візи венесуельській делегації в ООН
Членам венесуельської делегації, які збиралися взяти участь у роботі Генасамблеї ООН, що відкрилася в Нью - Йорку 17 вересня, відмовлено в отриманні американських віз.
У числі офіційних осіб, які не отримали американські візи, виявився, за словами президента Венесуели Ніколаса Мадуро, Вільмер Барьентос, який очолює адміністрацію президента, а також командувач збройними силами країни. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.
Ніяких інших подробиць події президент Венесуели повідомляти не став. Мадуро також не уточнив, чи збирається він сам відвідати Нью -Йорк і взяти участь у роботі Генасамблеї ООН.
Раніше повідомлялося, що голова венесуельського МЗС Еліас Хауа оголосив, що США відмовилися пропустити в свій повітряний простір літак Ніколаса Мадуро, що прямує з офіційним візитом до Китаю. Візит Мадуро в КНР має розпочатися 20 вересня. За словами глави венесуельського МЗС, відмова в доступі в американський повітряний простір не порушить плани Мадуро. Будуть розроблені альтернативні маршрути польоту літака венесуельського президента, підкреслив Хауа .
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Офіційні особи США поки ніяк не прокоментували ні заяву про відмову у видачі віз венесуельської делегації, ні повідомлення про закриття для літака президента Мадуро американського повітряного простору.
Відносини між Венесуелою і США погіршилися після приходу до влади в 1999 році Уго Чавеса. Попередник Мадуро на посаді президента Венесуели неодноразово критикував американську політику і звинувачував владу США в підготовці замаху на нього. Мадуро, що обійняв посаду президента Венесуели навесні 2013 року, проводить стосовно США таку ж політику, як і його попередник.