Влада США відмовила президенту Венесуели пролетіти над Америкою

"Напередодні нашого вильоту в КНР ми отримали від американської влади інформацію, що нам було дано відмову на проліт в американському повітряному просторі в Атлантиці", - сказав глава венесуельського МЗС Еліас Хауа, чиї слова наводять венесуельські ЗМІ, передає РІА Новости.

"Ми засуджуємо це як ще одну агресію північноамериканської імперії", - заявив міністр. Він зазначив, що "ніхто не може забороняти проліт літака, в якому знаходиться президент республіки, що перебуває у державній міжнародній подорожі" і "для того, щоб відмовити в прольоті, немає аргументів".

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Хауа запевнив, що США не зможуть не допустити візиту Мадуро в Китай, а також заявив, що Венесуела залишає за собою право вжити необхідних заходів, якщо повітряна влада США не змінить своє рішення. Про які заходи йдеться, глава венесуельського МЗС не уточнив. Планується, що Мадуро відправиться в Китай у п'ятницю, а його візит триватиме до наступного вівторка, 24 вересня.